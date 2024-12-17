"Похмуре Різдво": ЗС РФ відбили половину захопленої території Курської області, — The Economist

Українське командування наприкінці вересня провело ротацію підрозділів в Курській області, розповіли військові журналістам. Після ротації та через підсилення частин ЗС РФ ворог почав здобувати перевагу.

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В Курській області ЗС РФ зібрали велику кількість особового складу та військової техніки і станом на середину грудня удвічі зменшили український плацдарм. Тим часом підрозділи ЗСУ тримають оборону, відбивають навіть хімічні атаки росіян і не бояться "Зірки Смерті". Про ситуацію на 80-кілометровому відтинку фронту під Курськом розповіло видання The Economist.

Журналісти поспілкувались з двома бійцями ЗСУ, які тримають оборону в Курській області. Бійці розповіли про десятки плануючих бомб, які ЗС РФ використовують, щоб вибити українців. На одній невеликій ділянці протягом доби застосовують до 40 таких засобів ураження, ідеться у статті. Крім того, згадали про погані погодні умови, які погіршують ситуацію. Підрозділи ЗС РФ тиснуть на ЗСУ і поступово витісняють українців, розповіло видання. Можлива причина посилення цього тиску — намагання президента Володимира Путіна покращити позиції на момент інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, нагадали у матеріалі. Також підрахували, що підконтрольна Україні територія Курської області зменшилась удвічі (з умовних 1 200 кв. км до 600 кв. км).

"У Курську українські війська святкують похмуре Різдво", — такий заголовок статті The Economist про поточну ситуацію.

Старшина 95-ї десантно-штурмової бригади Руслан Мокрицький розповів журналістам про важкі умови, в яких відбуваються бої під Курськом. Водночас боєць запевнив, що українці вигадують все нові способи відбивання атак противника. Серед іншого, навчились протистояти хімічній зброї РФ і готові зустріти "Зірку Смерті", пожартував боєць.

"Дощ, сльота, сніг, холод, багнюка, жуки, хробаки, щури та плануючі бомби", — перелічив проблеми Мокрицький.

У статті навели слова командир артилерії 82-ї десантно-штурмової бригади майора Івана Бакрева. З його слів, в Курській області дещо змінились українські підрозділи, які ведуть тут бої. Раніше тут були більш досвідчені частини, потім їм на зміну прийшли інші — "замінила елітні підрозділи на менш загартовані". Подія сталась наприкінці вересня, при цьому РФ перекинула "людей, артилерію, машини". Основні напрямки атак росіян — східний та західний фланги, пояснив військовий.

"Кожна частина в Курську перейшла в оборону", — заявив Бакрев.

Прорив у Курській області — деталі станом на 17 грудня

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 8:00 17 грудня розповіли, серед іншого, про бої в Курській області. Командування повідомило, що протягом минулої доби росіяни на даному відтинку скинули 12 керованих авіабомб та провели 68 штурмів. На карті бойових дій порталу "Радіо Свобода" показана місцевість, яку контролює Україна: орієнтовна площа — близько 600 кв. км, довжина лінії фронту — близько 80 км. Також позначено три точки, в яких атакували росіяни згідно з публікаціями Z-блогерів — біля Новоіванівки на західному фланзі, біля Нечаєва на півночі, біля Плехового на південному сході.

Прорив у Курській області - карта боїв 17 грудня Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, 17 грудня Фокус писав про результати штурмів в Курській області, які проводили підрозділи КНДР біля села Плехове. Згідно з даними Forbes, північнокорейський корпус за одну атаку міг втратити (пораненими та убитими) до 500 осіб (з 12 тис.).

Нагадуємо, 16 грудня аналітики DeepState оновили карту бойових дій на сході України і показали три "мішка", небезпечних для Сил оборони на Донбасі.