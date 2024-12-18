"Не было выбора": Сырский объяснил причины решения по операции ВСУ в Курской области

Главнокомандующий ВСУ отметил, что цель Курской операции заключалась в планах сорвать наступление ВС РФ на Харьков и Сумы, а также снять часть давления на фронт. Поэтому ВСУ провели наступление там, где РФ имела "слабое место".

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский считает операцию ВСУ в Курской области успешной, которая была достигнута благодаря эффекту внезапности. Об этом он рассказал в интервью Le Monde.

Генерал говорит, что у него не осталось выбора, поэтому решил, что должен был "провести эту операцию".

"Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", — заявил Сырский.

По словам главкома, операцию в Курской области осуществляли с привлечением "относительно немногочисленных украинских войсках". Это позволило воплотить замысел, а враг не "достиг своих целей".

Сырский заявил, что благодаря операции Сил обороны был ослаблен российский наступательный потенциал и снижена интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

Напомним, Фокус писал, что генерал Сырский раскрыл главные задачи для ВСУ на Курском направлении. По его мнению, ВСУ нужно подготовить резервы для боев в Курской области, а сейчас украинские бойцы эффективно уничтожают превосходящие силы россиян в регионе.

17 декабря The Economist написал, что ВС РФ отбили половину захваченной территории Курской области. Украинское командование в конце сентября провело ротацию подразделений в Курской области, рассказали военные журналистам. После ротации и из-за усиления частей ВС РФ враг начал получать преимущество.