"Не було вибору": Сирський пояснив причини рішення щодо операції ЗСУ на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ціль Курської операції полягала у планах зірвати наступ ЗС РФ на Харків і Суми, а також зняти частину тиску на фронт. Тому ЗСУ провели наступ там, де РФ мала "слабке місце".

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський вважає операцію ЗСУ в Курській області успішною, яка була досягнута завдяки ефекту раптовості. Про це він розповів у інтерв’ю Le Monde.

Генерал каже, що в нього не залишилося вибору, тому вирішив, що повинен був "провести цю операцію".

"Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону", — заявив Сирський.

За словами головкома, операцію в Курській області здійснювали із залученням "відносно нечисленних українських військах". Це дозволило втілити задум, а ворог не "досягнув своїх цілей".

Сирський заявив, що завдяки операції Сил оборони було послаблено російський наступальний потенціал і знижено інтенсивність атак, "за винятком Покровська та Курахового".

Нагадаємо, Фокус писав, що генерал Сирський розкрив головні завдання для ЗСУ на Курському напрямку. На його думку, ЗСУ потрібно підготувати резерви для боїв у Курській області, а наразі українські бійці ефективно знищують переважальні сили росіян у регіоні.

17 грудня The Economist написав, що ЗС РФ відбили половину захопленої території Курської області. Українське командування наприкінці вересня провело ротацію підрозділів у Курській області, розповіли військові журналістам. Після ротації та через підсилення частин ЗС РФ ворог почав здобувати перевагу.