Внес 900 тысяч гривен залога: комбриг скандальной 211-й бригады ВСУ вышел из-под стражи

Командиру бригады избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение 2 месяцев, с правом внесения залога. Уже на следующий день он уплатил нужную сумму.

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В Тернополе командир 211-й понтонно-мостовой бригады, где били и издевались над бойцами, Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на комментарий Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Так, вчера, 19 декабря, командиру бригады избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение 2 месяцев, с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

Уже сегодня стало известно, что он внес указанную сумму залога и вышел из-под стражи. Было это сделано лично Побережнюком, или кем-то другим, в прокуратуре не сообщили.

Скандал в 211-й понтонно-мостовой бригаде и уголовное дело комбрига Побережнюка

Напомним, что 16 декабря журналисты обнародовали расследование о случаях насилия в отношении бойцов в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Военные платили взятки командиру за то, чтобы на них не составляли протокол о пьянстве. Также их избивали и "распинали на кресте".

В Генштабе ВСУ сообщили об отстранении командира воинской части. Министр обороны Рустем Умеров выступил за наказание виновных.

В ГБР между тем заинтересовались самим командиром бригады, который привлекал к строительству своего дома бойцов бригады, зато по документам они проходили и получали зарплату как находящиеся на передовой.