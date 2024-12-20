Вніс 900 тисяч гривень застави: комбриг скандальної 211-ї бригади ЗСУ вийшов з-під варти

Командиру бригади обрали запобіжний захід — тримання під вартою упродовж 2 місяців, з правом внесення застави. Вже наступного дня він сплатив потрібну суму.

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У Тернополі командир 211-ї понтонно-мостової бригади, де били і знущалися з бійців, Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на коментар Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Так, вчора, 19 грудня, командиру бригади обрали запобіжний захід — тримання під вартою упродовж 2 місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Вже сьогодні стало відомо, що він вніс зазначену суму застави та вийшов з-під варти. Було це зроблено особисто Побережнюком чи кимось іншим, в прокуратурі не повідомили.

Скандал у 211-й понтонно-мостовій бригаді та кримінальна справа комбрига Побережнюка

Нагадаємо, що 16 грудня журналісти оприлюднили розслідування щодо випадків насильства стосовно бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Військові платили хабарі командиру за те, щоб на них не складали протокол про пияцтво. Також їх били і "розпинали на хресті".

У Генштабі ЗСУ повідомили про відсторонення командира військової частини. Міністр оборони Рустем Умєров виступив за покарання винних.

В ДБР між тим зацікавилися самим командиром бригади, який залучав до будівництва свого будинку бійців бригади, натомість по документах вони проходили та отримували зарплату як такі, що перебувають на передовій.