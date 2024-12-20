"Спасибо, что живы": в Киеве в результате утренней атаки РФ сгорело авто футболиста сборной Украины

Анна Калюжная, жена опорного полузащитника "Александрии" и сборной Украины Ивана Калюжного, заявила, что российский удар уничтожил их машину.

Related video

В пятницу утром, 20 декабря, Россия нанесла удар баллистическими ракетами по Киеву. Обломки сбитых воздушных целей упали 5 районах столицы, нанеся значительные разрушения. Во время российской атаки сгорела машина семьи футболиста национальной сборной Украины и центрального полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного. Об этом сообщила в Instagram жена футболиста Анна Калюжная.

"Спасибо, что живы. Нашей машины больше нет...", — написала она.

Машина Калюжного сгорела в результате утреннего обстрела Киева Фото: Скриншот

Платформа united24 поделилась последствиями атаки. На кадрах — одна из улиц Киева, на которой повреждены дома и автомобили. Это видео репостнула в Stories Анна Калюжная.

Обстрел Киева: что известно

Утром 20 декабря ВС РФ с территории Воронежской и Брянской областей запустили 5 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели в небе над столицей. Однако обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах Киева.

Согласно последним данным КМВА, в результате ракетной атаки погиб один человек. Двенадцать получили ранения, пять из них госпитализированы.

Городской голова Виталий Кличко сообщил о восстановлении теплоснабжения для более 600 зданий, где не было тепла после утренней атаки россиян. Специалисты локализовали повреждения трубопроводов в Голосеевском районе на улицах Антоновича и Большой Васильковской. Сейчас без отопления и горячего водоснабжения остаются 18 жилых домов, больница и 13 ведомственных зданий.

В результате повреждения тепломагистрали утром без отопления были 630 жилых домов, 16 больниц и 30 учебных заведений.

Напомним, в эпицентр российского обстрела Киева 20 декабря попала старшая дочь Виктора Ющенко Виталина. Она завозила детей на вокзал и во время атаки возвращалась обратно.

Падение сбитого обломка ракеты, который вызвал пожар, видела победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая.