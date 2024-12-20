"Дякую, що живі": у Києві внаслідок ранкової атаки РФ згоріло авто футболіста збірної України

Анна Калюжна, дружина опорного півзахисника "Олександрії" і збірної України Івана Калюжного, заявила, що російський удар знищив їхню машину.

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У п’ятницю вранці, 20 грудня, Росія завдала удару балістичними ракетами по Києву. Уламки збитих повітряних цілей впали 5 районах столиці, завдавши значних руйнувань. Під час російської атаки згоріла автівка сім'ї футболіста національної збірної України та центрального півзахисника "Олександрії" Івана Калюжного. Про це повідомила в Instagram дружина футболіста Анна Калюжна.

"Дякую, що живі. Нашої машини більше немає…", — написала вона.

Машина Калюжного згоріла внаслідок ранкового обстрілу Києва Фото: Скриншот

Платформа united24 поділилася наслідками атаки. На кадрах — одну з вулиць Києва, на якій пошкоджені будинки та автомобілі. Це відео репостнула в Stories Анна Калюжна.

Обстріл Києва: що відомо

Вранці 20 грудня ЗС РФ з території Воронезької та Брянської областей запустили 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО знищили усі повітряні цілі у небі над столицею. Однак уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах Києва.

Згідно з останніми даними КМВА, внаслідок ракетної атаки загинула одна людина. Дванадцять дістали поранення, п'ять з них госпіталізовані.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про відновлення теплопостачання для понад 600 будівель, де не було тепла після ранкової атаки росіян. Фахівці локалізували пошкодження трубопроводів у Голосіївському районі на вулицях Антоновича та Великій Васильківській. Наразі без опалення та гарячого водопостачання залишаються 18 житлових будинків, лікарня та 13 відомчих будівель.

У результаті пошкодження тепломагістралі зранку без опалення були 630 житлових будинків, 16 лікарень та 30 навчальних закладів.

Нагадаємо, в епіцентр російського обстрілу Києва 20 грудня потрапила старша донька Віктора Ющенка Віталіна. Вона завозила дітей на вокзал і під час атаки поверталася назад.

Падіння збитого уламка ракети, який спричинив пожежу, бачила переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька.