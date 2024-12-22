План "превратить Украину в дикобраза": в ЕС изменились настроения, Трамп написал Зеленскому, — СМИ

По данным СМИ, на этой неделе на закрытую встречу собрались лидеры восьми стран и представители НАТО. Консенсус относительно глобальной стратегии мира пока достигнут не был, но в Европе уже обсуждают некоторые формулы.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп направил сообщение лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 22 декабря сообщили в El Pais.

Мирных переговоров пока не ожидают, однако приход республиканца может это изменить, что грозит Украине и ЕС невыгодным соглашением. Киев требует от западных партнеров гарантий безопасности, и самыми эффективными из них считает вступление в НАТО. Однако европейские лидеры рассматривают другие варианты. В частности, отправка миротворцев одновременно с поставкой оружия и американским оборонным щитом.

"Война закончится за столом переговоров, возможно, раньше, чем ожидалось. Европа должна подготовиться к этому и требовать места за этим столом", — подчеркнул неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

По данным издания, мало у кого есть сомнения, что соглашение сейчас будет означать для Украины потерю территорий или замораживание их статуса на годы. По словам собеседника, большая дискуссия на ближайшие месяцы будет касаться гарантий, которые нужно будет предложить Киеву, чтобы он принял соглашение.

В Европе отсутствует консенсус, но в некоторых столицах и дипломатических кругах рассматривают различные формулы. Директор брюссельского офиса Королевского института Элькано Луис Симон отметил, что желательно, чтобы Украина имела покрытие членства в НАТО, а на западе страны были размещены американские и европейские войска. Он предложил две альтернативы: размещение только войск ЕС, но под зонтиком США, или соглашение об исключении членства в НАТО, но гарантии от Вашингтона и ведущих стран Европы.

"Членство в НАТО должно быть главной целью Европы. Хотя есть разные переменные, которые являются менее надежными, но политически более жизнеспособными", — подчеркнул эксперт.

По информации СМИ, на этой неделе Трамп отправил сообщение Зеленскому из своего гольф-клуба во Флориде. Республиканец призвал его начинать размышлять о прекращении огня и отказе от захваченных территорий.

"Приятно говорить, что они хотят вернуть свою землю, но города в основном разрушены. Вы смотрите на некоторые из этих городов, и там не остается ни одного здания. Итак, когда вы говорите "вернуть страну"... Вернуть что? Это 110-летняя реконструкция", — заявил лидер США.

Несколько европейских источников поделились, что не считают сигналы Трампа негативными. Мол, политик стремится к миру, но с позиции силы — ему важно не казаться слабым.

"Трамп еще не принял решение, один день он показывает одно, а второй — другое, поэтому так важно двигаться сейчас и передать наши месседжи", — пояснил источник в украинском правительстве.

Отмечается, что дискуссии о гипотетических переговорах или гарантиях безопасности — не публичные, ведь никто не хочет дать президенту РФ Владимиру Путину понять, что атмосфера в Европе изменилась. Лидеры стран НАТО говорят, что сейчас обсуждения касаются того, как будет выглядеть победа Украины, и решение будет принимать Киев. Далее — условия мира и формулы, чтобы его гарантировать (включая миротворческие войска).

"Сейчас цель состоит в том, чтобы помочь Украине оружием и дополнительными средствами, чтобы она прибыла в более сильную позицию к возможному столу диалога. И превратить Украину в дикобраза, что-то бронированное, что трудно переваривается, чтобы сдерживать Кремль", — передали в издании.

Сообщается, что 18 декабря генсек НАТО вызвал Зеленского, представителей семи стран-союзников (Германии, Италии, Польши, Дании, Франции, Великобритании и Нидерландов), а также президентов Комиссии и Совета, выступить по этому поводу. Источники, присутствовавшие на встрече, рассказали, что речь шла об увеличении военной помощи (особенно ПВО и учений). Однако консенсуса относительно более амбициозного подхода политики не достигли.

Журналисты добавили, что запасы оружия ЕС истощены, промышленность нуждается в стимулировании и платежеспособной стратегии, а бюджеты — уже очень ограничены.

Напомним, президент Владимир Зеленский 19 декабря рассказал об условиях прекращения войны, предложенных Кремлем, и назвал лидера РФ Владимира Путина "старым фантазером". Он объяснил, почему Киеву невыгодно перемирие.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский назвал Путина нецензурным словом, потому что хотел оскорбить лидера США Дональда Трампа.