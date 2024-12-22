План "перетворити Україну на дикобраза": у ЄС змінились настрої, Трамп написав Зеленському, — ЗМІ

За даними ЗМІ, цього тижня на закриту зустріч зібрались лідери восьми країн та представники НАТО. Консенсусу щодо глобальної стратегії миру поки досягнуто не було, але в Європі вже обговорюють деякі формули.

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Новообраний президент США Дональд Трамп надіслав повідомлення лідеру України Володимиру Зеленському. Про це 22 грудня повідомили в El Pais.

Мирних переговорів поки не очікують, однак прихід республіканця може це змінити, що загрожує Україні і ЄС невигідною угодою. Київ вимагає від західних партнерів гарантій безпеки, і найефективнішими з них вважає вступ у НАТО. Однак європейські лідери розглядають інші варіанти. Зокрема, відправлення миротворців одночасно з постачанням зброї та американським оборонним щитом.

"Війна закінчиться за столом переговорів, можливо, раніше, ніж очікувалося. Європа має підготуватися до цього і вимагати місця за цим столом", — підкреслив неназваний високопоставлений європейський чиновник.

За даними видання, мало в кого є сумніви, що угода нині означатиме для України втрату територій або замороження їхнього статусу на роки. Зі слів співрозмовника, велика дискусія на найближчі місяці стосуватиметься гарантій, які потрібно буде запропонувати Києву, щоб він прийняв угоду.

В Європі відсутній консенсус, але в деяких столицях і дипломатичних колах розглядають різні формули. Директор брюссельського офісу Королівського інституту Елькано Луїс Сімон зауважив, що бажано, щоб Україна мала покриття членства в НАТО, а на заході країни були розміщені американські і європейські війська. Він запропонував дві альтернативи: розміщення лише військ ЄС, але під парасолькою США, або угода про виключення членства в НАТО, але гарантії від Вашингтону і провідних країн Європи.

"Членство в НАТО має бути головною метою Європи. Хоча є різні змінні, які є менш надійними, але політично більш життєздатними", — наголосив експерт.

За інформацією ЗМІ, цього тижня Трамп надіслав повідомлення Зеленському зі свого гольф-клубу у Флориді. Республіканець закликав його починати роздумувати про припинення вогню й відмову від захоплених територій.

"Приємно говорити, що вони хочуть повернути свою землю, але міста здебільшого зруйновані. Ви дивитеся на деякі з цих міст, і там не залишається жодної будівлі. Отже, коли ви говорите "повернути країну"… Повернути що? Це 110-річна реконструкція", — заявив лідер США.

Кілька європейських джерел поділились, що не вважають сигнали Трампа негативними. Мовляв, політик прагне миру, але з позиції сили — йому важливо не здаватися слабким.

"Трамп ще не прийняв рішення, один день він показує одне, а другий — інше, тому так важливо рухатися зараз і передати наші меседжі", — пояснило джерело в українському уряді.

Зазначається, що дискусії про гіпотетичні переговори або гарантії безпеки — не публічні, адже ніхто не хоче дати президенту РФ Володимиру Путіну зрозуміти, що атмосфера в Європі змінилась. Лідери країн НАТО кажуть, що нині обговорення стосуються того, як виглядатиме перемога України, і рішення ухвалюватиме Київ. Далі — умови миру та формули, щоб його гарантувати (включно з миротворчими військами).

"Зараз мета полягає в тому, щоб допомогти Україні зброєю та додатковими коштами, щоб вона прибула в більш сильну позицію до можливого столу діалогу. І перетворити Україну на дикобраза, щось броньоване, що важко перетравлюється, щоб стримувати Кремль", — передали у виданні.

Повідомляється, що 18 грудня генсек НАТО викликав Зеленського, представників семи країн-союзників (Німеччини, Італії, Польщі, Данії, Франції, Великої Британії та Нідерландів), а також президентів Комісії й Ради, виступити з цього приводу. Джерела, які були присутні на зустрічі, розповіли, що йшлося про збільшення військової допомоги (особливо ППО та навчань). Однак консенсусу щодо більш амбітного підходу політики не досягли.

Журналісти додали, що запаси зброї ЄС виснажені, промисловість потребує стимулювання та платоспроможної стратегії, а бюджети — вже дуже обмежені.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 грудня розповів про умови припинення війни, запропоновані Кремлем, та назвав лідера РФ Володимира Путіна "старим фантазером". Він пояснив, чому Києву невигідне перемир’я.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Зеленський назвав Путіна нецензурним словом, бо хотів образити лідера США Дональда Трампа.