Вступление в НАТО, условия мира и Курская операция: что думают украинцы о переговорах с РФ

Абсолютное большинство считает, что России нужно приложить усилия, чтобы посадить Украину за стол переговоров. Уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО среди населения заметно вырос.

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Большинство украинцев считают, что вступление в НАТО сделает невозможным новую агрессию со стороны России. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Опрос проводился с 29 ноября по 14 декабря 2024 года. Количество респондентов насчитывает 1518 человек, все они — совершеннолетние. Опрошенные проживают в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве. Теоретическая погрешность — не более 2,6%.

О мирных переговорах

Абсолютное большинство (73%) придерживается мнения, что Россия должна выполнить определенные условия, чтобы Украина села за стол переговоров. Несогласных — 7%, еще 20% не определились с ответом.

Инфографика с результатами опроса с результатами опроса Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Среди таких условий:

прекратить обстрелы территорий, где нет боев и которые сейчас не оккупированы (54%)

вывести войска со всей территории Украины (46,5%).

Инфографика с результатами опроса с результатами опроса Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

О Курской операции

Большинство (41%) считает, что наступление ВСУ в Курской области РФ усилило шансы на желаемый для Украины мир. Противоположного мнения придерживаются 24% респондентов, а не уверены в своей оценке — 35%.

Инфографика с результатами опроса с результатами опроса Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

"Доля респондентов, которые не согласны, что наступательная операция ВСУ в Курской области усилила шансы Украины на переговорах, растет с возрастом", — отметили авторы.

Наиболее негативно Курскую операцию оценили на юге. Те, у кого есть родные в оккупации, тоже проявили больше скептицизма в этом вопросе.

О НАТО

Если сравнивать с июнем 2023 года, доля готовых поддержать вступление Украины в НАТО несмотря на оккупированные территории увеличилась на 14%. Принять такой вариант согласны 47%, противоположного мнения придерживаются 36% респондентов.

Инфографика с результатами опроса с результатами опроса Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Категоричность в этом вопросе в основном проявляли респонденты, которые:

старше 50 лет;

до полномасштабной войны проживали в восточных, центральных и южных областях;

живут за чертой бедности;

имеют близких в оккупации.

55% опрошенных считают лучшей гарантией безопасности членство в альянсе. Нейтральный статус с международными гарантиями поддержали 12% опрошенных. Меньше всего популярности среди респондентов имели внеблоковый статус с ограничением оборонных возможностей и ставка только на свои силы.

Инфографика с результатами опроса с результатами опроса Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

В то же время 60% людей убеждены, что вступление в НАТО способно уберечь Украину от повторного нападения РФ. Также популярной оборонной стратегией стало восстановление ядерного статуса государства (39%). Как наименее эффективную оценили создание демилитаризованной зоны на линии фронта.

Инфографика с результатами опроса с результатами опроса Фото: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

О ЕС

Уровень поддержки вступления в Евросоюз побил рекорд — 69% респондентов поддержали евроинтеграцию. Эта доля по сравнению с февралем 2022 года выросла на 14%. Против присоединения к какому-либо союзу выступили 18% опрошенных.

Напомним, опрос КМИС показал, что украинцы в основном поддерживают идею восстановления ядерного оружия, но опасаются некоторых последствий.

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