Вступ у НАТО, умови миру та Курська операція: що думають українці про переговори з РФ

Абсолютна більшість вважає, що Росії потрібно докласти зусиль, щоб посадити Україну за стіл перемовин. Рівень підтримки вступу в ЄС і НАТО серед населення помітно зріс.

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Більшість українців вважають, що вступ у НАТО унеможливить нову агресію з боку Росії. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Опитування проводили з 29 листопада по 14 грудня 2024 року. Кількість респондентів налічує 1 518 осіб, усі вони — повнолітні. Опитані проживають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві. Теоретична похибка — не більш як 2,6%.

Про мирні перемовини

Абсолютна більшість (73%) дотримується думки, що Росія має виконати певні умови, щоб Україна сіла за стіл переговорів. Незгодних — 7%, ще 20% не визначились з відповіддю.

Інфографіка з результатами опитування Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Серед таких умов:

припинити обстріли територій, де немає боїв і які нині не окуповані (54%)

вивести війська з усієї території України (46,5%).

Інфографіка з результатами опитування Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Про Курську операцію

Більшість (41%) вважає, що наступ ЗСУ у Курській області РФ посилив шанси на бажаний для України мир. Протилежної думки дотримуються 24% респондентів, а не впевнені у своїй оцінці — 35%.

Інфографіка з результатами опитування Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

"Частка респондентів, які не погоджуються, що наступальна операція ЗСУ в Курській області посилила шанси України на переговорах, зростає з віком", — зауважили автори.

Найбільш негативно Курську операцію оцінили на півдні. Ті, у кого є рідні в окупації, теж виявили більше скептицизму у цьому питанні.

Про НАТО

Якщо порівнювати з червнем 2023 року, частка готових підтримати вступ України в НАТО попри окуповані території збільшилась на 14%. Прийняти такий варіант згодні 47%, протилежної думки дотримуються 36% респондентів.

Інфографіка з результатами опитування Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Категоричність у цьому питанні здебільшого проявляли респонденти, які:

старші за 50 років;

до повномасштабної війни проживали у східних, центральних і південних областях;

живуть за межею бідності;

мають близьких в окупації.

55% опитаних вважають найкращою гарантією безпеки членство в альянсі. Нейтральний статус із міжнародними гарантіями підтримали 12% опитаних. Найменше популярності серед респондентів мали позаблоковий статус із обмеженням оборонних спроможностей та ставка лише на свої сили.

Інфографіка з результатами опитування Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Водночас 60% людей переконані, що вступ у НАТО здатен вберегти Україну від повторного нападу РФ. Також популярною оборонною стратегією стало відновлення ядерного статусу держави (39%). Як найменш ефективну оцінили створення демілітаризованої зони на лінії фронту.

Інфографіка з результатами опитування Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Про ЄС

Рівень підтримки вступу до Євросоюзу побив рекорд — 69% респондентів підтримали євроінтеграцію. Ця частка порівняно з лютим 2022 року зросла на 14%. Проти приєднання до будь-якого союзу виступили 18% опитаних.

Нагадаємо, опитування КМІС показало, що українці здебільшого підтримують ідею відновлення ядерної зброї, але побоюються деяких наслідків.

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