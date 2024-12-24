"Проект на столе": будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет

В 17-й бригаде Нацгвардии заявили, что законопроект о снижении мобилизационного возраста уже "лежит" в Верховной Раде. Однако столь серьезные решения принимаются на уровне президента Украины, говорят нардепы.

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Украинские СМИ 24 декабря распространили информацию о наличии законопроекта о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет в Верховной Раде. Первым об этом написало издание "Полтавщина" со ссылкой на представителя 17-й полтавской бригады Нацгвардии Сергея Лунича.

Лунич заявил, что проект закона якобы лежал на столе в Верховной Раде и бригада уже готовится к большому пополнению ребят возрастом около 20 лет. Военные части "получили задачу подготовиться к прибытию" мобилизованных, чтобы "не теряя времени они приступили к боевым тренировкам".

Вовсю закупается зимнее обмундирование, тепловизоры средства связи и индивидуальной защиты, утверждал военный.

Откуда у Лунича такие сведения, не уточняется. Остается непонятным, где именно лежал этот документ: в кабинете спикера парламента, в профильном комитете или в другом месте.

Примерно через час после публикации сведения о законопроекте о снижении мобилизационного возраста исчезли с портала "Полтавщина". Материал можно посмотреть в архиве.

Мобилизация в Украине с 18 лет — нужно ли ждать изменений

Пресс-центр 17-й бригады НГУ заявил, что озвученные комментарии о снижении призывного возраста являются "недостоверной информацией". Сергей Лунич не входит в командование бригады, не давал подобных комментариев и в последнее время вообще не привлекался к медийным мероприятиям. Он также не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений в них.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и разведки заявил, что законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет нет ни у них, ни где-либо в Раде. Законотворческая деятельность – это компетенция парламента и в только в Раде могут говорить о том, над какими законодательными инициативами работают нардепы.

По словам нардепа из "Слуг народа" и члена профильного комитета Рады Юрия Здебского, столь серьезные решения сначала принимаются на уровне президента, СНБО и главнокомандующего ВСУ.

Опровержения также публикует нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Член правоохранительного комитета Рады, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает, что выяснить, был ли законопроект у депутатов или профильного комитета — не такая сложная задача.

Фокус ранее писал, кого из украинских студентов могут мобилизовать в 2025 году. Мобилизовать уже в январе могут тех, кто получает второе высшее образование и обучающихся на вечерней или заочной формах.

Напомним, в Раде ранее опровергли возможность демобилизации из-за ухудшения ситуации на фронте и изменения внешнеполитической обстановки в мире. Увольнений в ВСУ не будет, несмотря на увеличение числа мобилизованных и добровольцев.