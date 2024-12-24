"Проєкт на столі": чи будуть в Україні знижувати мобілізаційний вік із 25 до 18 років

У 17-й бригаді Нацгвардії заявили, що законопроєкт про зниження мобілізаційного віку вже "лежить" у Верховній Раді. Однак такі серйозні рішення ухвалюються на рівні президента України, кажуть нардепи.

Related video

Українські ЗМІ 24 грудня поширили інформацію про наявність законопроєкту про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років у Верховній Раді. Першим про це написало видання "Полтавщина" з посиланням на представника 17-ї полтавської бригади Нацгвардії Сергія Лунича.

Лунич заявив, що проєкт закону нібито лежав на столі у Верховній Раді й бригада вже готується до великого поповнення хлопців віком близько 20 років. Військові частини "отримали завдання підготуватися до прибуття" мобілізованих, щоб "не гаючи часу вони приступили до бойових тренувань".

Щосили закуповується зимове обмундирування, тепловізори, засоби зв'язку та індивідуального захисту, стверджував військовий.

Звідки у Лунича такі відомості, не уточнюється. Залишається незрозумілим, де саме лежав цей документ: у кабінеті спікера парламенту, у профільному комітеті чи в іншому місці.

Приблизно через годину після публікації відомості про законопроєкт про зниження мобілізаційного віку зникли з порталу "Полтавщина". Матеріал можна переглянути в архіві.

Мобілізація в Україні з 18 років — чи потрібно чекати змін

Пресцентр 17-ї бригади НГУ заявив, що озвучені коментарі про зниження призовного віку є "недостовірною інформацією". Сергій Лунич не входить до командування бригади, не давав подібних коментарів і останнім часом взагалі не залучався до медійних заходів. Він також не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів або змін до них.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і розвідки заявив, що законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає ні в них, ні будь-де в Раді. Законотворча діяльність — це компетенція парламенту і тільки в Раді можуть говорити про те, над якими законодавчими ініціативами працюють нардепи.

За словами нардепа зі "Слуг народу" і члена профільного комітету Ради Юрія Здебського, такі серйозні рішення спочатку ухвалюють на рівні президента, РНБО і головнокомандувача ЗСУ.

Спростування також публікує нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Член правоохоронного комітету Ради, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський зазначає, що з'ясувати, чи був законопроєкт у депутатів або профільного комітету, — не таке складне завдання.

Фокус раніше писав, кого з українських студентів можуть мобілізувати у 2025 році. Мобілізувати вже в січні можуть тих, хто здобуває другу вищу освіту і навчається на вечірній або заочній формах.

Нагадаємо, у Раді раніше спростували можливість демобілізації через погіршення ситуації на фронті та зміну зовнішньополітичної обстановки у світі. Звільнень у ЗСУ не буде, незважаючи на збільшення кількості мобілізованих і добровольців.