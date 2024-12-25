Дает ли военная кафедра право на отсрочку студентам: ответ юриста

По словам адвоката, если основное обучение завершается раньше, чем обучение на военной кафедре, то такого гражданина могут мобилизовать.

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Студенты, имеющие право на отсрочку, могут параллельно учиться на военной кафедре, однако сама военная кафедра не дает права на отсрочку. Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Он пояснил, что, если, например, гражданин учится в интернатуре медицинского высшего учебного заведения, которая завершается в январе, а обучение на военной кафедре — только в августе, то это не даст такому гражданину права на отсрочку.

"Обучение на военной кафедре, к сожалению, не дает Вам права на отсрочку", — отметил Айвазян.

Кроме того, юрист отметил, что призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования и получающие уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Ответ юриста Фото: Скриншот

Напомним, 24 декабря издание АрмияInform сообщило, что в Украине появится профессия "инспектор по воинскому учету".

Фокус также писал о том, что мужчины призывного возраста со статусом внутренне перемещенного лица подлежат мобилизации во время действия военного положения. Наличие статуса ВПЛ имеет определенное влияние на процесс мобилизации в Украине, хотя и не освобождает автоматически от военной службы.