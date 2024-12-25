Чи дає військова кафедра право на відстрочку студентам: відповідь юриста

За словами адвоката, якщо основне навчання завершується раніше, ніж навчання на військовій кафедрі, то такого громадянина можуть мобілізувати.

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Студенти, які мають право на відстрочку, можуть паралельно навчатися на військовій кафедрі, проте сама військова кафедра не надає права на відстрочку. Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Він пояснив, що, якщо, наприклад, громадянин навчається в інтернатурі медичного вищого навчального закладу, яка завершується у січні, а навчання на військовій кафедрі — аж у серпні, то це не дасть такому громадянину права на відстрочку.

"Навчання на військовій кафедрі, на жаль, не надає Вам права на відстрочку", — зазначив Айвазян.

Крім того, юрист зазначив, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Відповідь юриста Фото: Скриншот

Нагадаємо, 24 грудня видання АрміяInform повідомило, що в Україні з'явиться професія "інспектор з військового обліку".

Фокус також писав про те, що чоловіки призовного віку зі статусом внутрішньо переміщеної особи підлягають мобілізації під час дії воєнного стану. Наявність статусу ВПО має певний вплив на процес мобілізації в Україні, хоча й не звільняє автоматично від військової служби.