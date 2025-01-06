450 000 выстрелов в минуту: Китай разработал революционный пулемет, который не удался США, — СМИ

По словам инженеров, пулемет обладает высокой скорострельностью. Министерство обороны США также проявляло интерес к изобретению, но все попытки заканчивались неудачно.

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Группа китайских ученых и инженеров объявила о разработке пулемета с поразительной скорострельностью — 450 000 выстрелов в минуту. Созданное в промышленном центре Тайюане оружие может быть оснащено пятью стволами, что обеспечивает потенциальную максимальную скорострельность в два миллиона выстрелов в минуту, по словам его разработчиков. Об этом пишет The Defense Post.

Для сравнения, у самой передовой системы ближнего боя армии США Phalanx — всего 4500 выстрелов в минуту.

Если это правда, оружие может значительно повысить способность Китая противостоять угрозам следующего поколения и укрепит его позицию как крупного игрока в области передовых оружейных технологий.

Проблемы

Одна из главных сложностей для оружия, способного выстреливать миллионы патронов, — обеспечение непрерывной подачи боеприпасов.

Для решения этой проблемы разработчики добавили контейнерообразный магазин с одноразовыми стволами, которые можно просто выбросить вместе со всем контейнером, когда они опустеют.

Этот метод предназначен для "повышения скорости заряжания, снижения износа прочности ствола и точности от повторного заряжания, а также для обеспечения возможности многократных ударов, непрерывных операций и быстрых контратак", объяснил руководитель группы инженеров Лу Сюйтао.

Механические спусковые крючки — еще одна сложность. Поэтому использовали электронные аналоги, которые генерируют высокоэнергетическую металлическую струю для воспламенения взрывчатого вещества. Время срабатывания — всего 17,5 микросекунд.

Сообщается, что таких инноваций было достаточно для достижения целевой производительности в 450 000 выстрелов в минуту.

Самое скорострельное оружие в мире: предыдущие попытки США

В 90-х годах прошлого века австралийский изобретатель Майк О'Двайер предложил экспериментальное оружие с 36 стволами, способное делать миллион выстрелов в минуту. Министерство обороны США проявило интерес к изобретению, но из-за технических сложностей проект закрыли, а компания-разработчик Metal Storm Inc. позже объявила о банкротстве.

В 2006 году Майк О'Двайер сообщил, что НОАК предложила ему 100 миллионов долларов за эту технологию.

Напомним, что в ВСУ появится первое отдельное медицинское подразделение.

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