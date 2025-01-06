450 000 пострілів за хвилину: Китай розробив революційний кулемет, який не вдався США, — ЗМІ

За словами інженерів, кулемет має високу скорострільність. Міністерство оборони США також виявляло інтерес до винаходу, але всі спроби закінчувалися невдало.

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Група китайських учених та інженерів оголосила про розробку кулемета з разючою скорострільністю — 450 000 пострілів за хвилину. Створена в промисловому центрі Тайюані зброя може бути оснащена п'ятьма стволами, що забезпечує потенційну максимальну скорострільність у два мільйони пострілів на хвилину, за словами її розробників. Про це пише The Defense Post.

Для порівняння, у найпередовішої системи ближнього бою армії США Phalanx — лише 4500 пострілів на хвилину.

Якщо це правда, зброя може значно підвищити здатність Китаю протистояти загрозам наступного покоління і зміцнить його позицію як великого гравця в галузі передових збройових технологій.

Проблеми

Одна з головних складнощів для зброї, здатної вистрілювати мільйони патронів, — забезпечення безперервної подачі боєприпасів.

Для розв'язання цієї проблеми розробники додали контейнероподібний магазин з одноразовими стволами, які можна просто викинути разом з усім контейнером, коли вони спорожніють.

Цей метод призначений для "підвищення швидкості заряджання, зниження зносу міцності ствола і точності від повторного заряджання, а також для забезпечення можливості багаторазових ударів, безперервних операцій і швидких контратак", пояснив керівник групи інженерів Лу Сюйтао.

Механічні спускові гачки — ще одна складність. Тому використовували електронні аналоги, які генерують високоенергетичний металевий струмінь для займання вибухової речовини. Час спрацьовування — лише 17,5 мікросекунд.

Повідомляється, що таких інновацій було достатньо для досягнення цільової продуктивності в 450 000 пострілів на хвилину.

Найшвидкісніша зброя у світі: попередні спроби США

У 90-х роках минулого століття австралійський винахідник Майк О'Двайєр запропонував експериментальну зброю з 36 стволами, здатну робити мільйон пострілів за хвилину. Міністерство оборони США виявило інтерес до винаходу, але через технічні складнощі проєкт закрили, а компанія-розробник Metal Storm Inc. пізніше оголосила про банкрутство.

У 2006 році Майк О'Двайєр повідомив, що НВАК запропонувала йому 100 мільйонів доларів за цю технологію.

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