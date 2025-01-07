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Росіяни атакують Україну "шахедами": на Сумщину та Дніпропетровщину запустили КАБи

Атака "шахедів"
Фото: З відкритих джерел | Атака "шахедів" (ілюстративне фото)

Повітряні сили неодноразово попереджали про загрозу ударних БпЛА для різних регіонів та активність ворожої тактичної авіації.

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Надвечір 7 січня російські окупаційні війська запустили у бік України ударні безпілотники типу "шахед". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА на півночі Чернігівщини, рухаються в південному напрямку", — йшлося у повідомленні о 21:53.

Далі Повітряні сил почали повідомляти про нові дрони, які летять у різних напрямках, зокрема повідомлялось про:

  • ударний БпЛА на півночі Чернігівщини, який рухався у південно-західному напрямку;
  • групу ударних БпЛА на Сумщині;
  • ворожий БпЛА на Харківщині, який летів на північ;
  • ударний БпЛА на півночі Чернігівщини;
  • БпЛА на півночі Сумщини, який тримав курс на схід.

Востаннє про нову групу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 22:55.

"Нова група ударних БпЛА на Сумщині, курс західний", — йшлося у повідомленні.

Крім того, цього ж вечора Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації, а також про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину, Дніпропетровщину та Донеччину.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 січня ЗС РФ запустили "шахеди" по семи областях України.

У ніч на 3 січня росіяни атакували українські міста 81-м ударним БпЛА.