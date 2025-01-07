Росіяни атакують Україну "шахедами": на Сумщину та Дніпропетровщину запустили КАБи
Повітряні сили неодноразово попереджали про загрозу ударних БпЛА для різних регіонів та активність ворожої тактичної авіації.
Надвечір 7 січня російські окупаційні війська запустили у бік України ударні безпілотники типу "шахед". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"БпЛА на півночі Чернігівщини, рухаються в південному напрямку", — йшлося у повідомленні о 21:53.
Далі Повітряні сил почали повідомляти про нові дрони, які летять у різних напрямках, зокрема повідомлялось про:
- ударний БпЛА на півночі Чернігівщини, який рухався у південно-західному напрямку;
- групу ударних БпЛА на Сумщині;
- ворожий БпЛА на Харківщині, який летів на північ;
- ударний БпЛА на півночі Чернігівщини;
- БпЛА на півночі Сумщини, який тримав курс на схід.
Востаннє про нову групу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 22:55.
"Нова група ударних БпЛА на Сумщині, курс західний", — йшлося у повідомленні.
Крім того, цього ж вечора Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації, а також про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину, Дніпропетровщину та Донеччину.
На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих чи руйнувань внаслідок російської атаки не було.
Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 січня ЗС РФ запустили "шахеди" по семи областях України.
У ніч на 3 січня росіяни атакували українські міста 81-м ударним БпЛА.