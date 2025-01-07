Россияне атакуют Украину "шахедами": на Сумщину и Днепропетровщину запустили КАБы

Воздушные силы неоднократно предупреждали об угрозе ударных БпЛА для различных регионов и активности вражеской тактической авиации.

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К вечеру 7 января российские оккупационные войска запустили в сторону Украины ударные беспилотники типа "шахед". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"БпЛА на севере Черниговщины, движутся в южном направлении", — говорилось в сообщении в 21:53.

Далее Воздушные силы начали сообщать о новых дронах, которые летят в разных направлениях, в частности сообщалось о:

ударный БпЛА на севере Черниговщины, который двигался в юго-западном направлении;

группу ударных БПЛА в Сумской области;

вражеский БПЛА на Харьковщине, который летел на север;

ударный БпЛА на севере Черниговской области;

БпЛА на севере Сумщины, который держал курс на восток.

Последний раз о новой группе "шахедов" Воздушные силы сообщили в 22:55.

"Новая группа ударных БпЛА на Сумщине, курс западный", — говорилось в сообщении.

Кроме того, в этот же вечер Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации, а также о пусках управляемых авиационных бомб на Сумщину, Днепропетровщину и Донетчину.

На момент публикации материала информации о пострадавших или разрушениях в результате российской атаки не было.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января ВС РФ запустили "шахеды" по семи областям Украины.

В ночь на 3 января россияне атаковали украинские города 81-м ударным БпЛА.