"Есть предварительная договоренность": Лубинец сделал заявление по обмену пленными с РФ в 2025 году (видео)

Вопросы по обмену военнопленными обсуждались с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По договоренности, они будут формироваться по двум параметрам.

Related video

Обмены пленными между Украиной и Российской Федерацией в 2025 году должны стать систематическими. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью телеканалу Рада.

Он отметил, что вопросы по обмену пленными обсуждались с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. В ходе встреч была достигнута "предварительная договоренность" по этому поводу.

"Мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество и увидит эту системность по количеству, по срокам, по категориям", — подчеркнул омбудсмен.

По словам Дмитрия Лубинца, обменные списки будут формироваться по двум параметрам. В частности, в первую очередь домой будут возвращаться тяжелораненые и тяжелобольные. Второй принцип — это принцип справедливости, то есть кто дольше в плену, тот раньше выходит. Татьяна Москалькова предоставила подтверждение по формированию списков таким образом.

"Есть предварительная договоренность, что каждый украинский военнопленный получит пакет от Украины, не только украинский военнопленный, а и гражданский заложник. Мы это делаем с помощью Международного комитета Красного Креста", — добавил уполномоченный.

Напомним, 18 октября стало известно, что из плена вернулся украинский журналист Максим Буткевич. Его обменяли в рамках обмена пленными, который состоялся в формате 95 на 95.

Добавим, что перед Новым годом, 30 декабря между Украиной и РФ также состоялся обмен военнопленными. Накануне праздников из плена освободили почти 190 украинцев, среди которых защитники "Азовстали", ЧАЭС и Змеиного.