"Є попередня домовленість": Лубінець зробив заяву щодо обміну полоненими з РФ у 2025 (відео)

Питання щодо обміну військовополоненими обговорювались з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. За домовленістю, вони будуть формуватись за двома параметрами.

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Обміни полоненими між Україною та Російською Федерацією у 2025 році мають стати систематичними. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю телеканалу Рада.

Він зазначив, що питання щодо обміну полоненими обговорювались з уповноваженою з прав людини у РФ Тетяною Москальковою. В ході зустрічей була досягнута "попередня домовленість" з цього приводу.

"Ми побачимо, чи російська сторона дотримає свого слова. Якщо так, то українське суспільство і побачить цю системність по кількості, по термінах, по категоріях", – наголосив омбудсмен.

За словами Дмитра Лубінця, обмінні списки формуватимуться за двома параметрами. Зокрема, в першу чергу додому будуть повертатись важкопоранені та тяжкохворі. Другий принцип — це принцип справедливості, тобто хто довше у полоні, той раніше виходить. Тетяна Москалькова надала підтвердження щодо формування списків таким чином.

"Є попередня домовленість, що кожен український військовополонений отримає пакунок від України, не тільки український військовополонений, а і цивільний заручник. Ми це робимо за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста", — додав уповноважений.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що з полону повернувся український журналіст Максим Буткевич. Його обміняли в межах обміну полоненими, який відбувся у форматі 95 на 95.

Додамо, що перед Новим роком, 30 грудня між Україною та РФ також відбувся обмін військовополоненими. Напередодні свят з полону звільнили майже 190 українців, серед яких оборонці "Азовсталі", ЧАЕС та Зміїного.