"Враг превосходит минимум в пять раз": что происходит на Покровском и Кураховском направлениях

Эксперт Павел Лакийчук отмечает, что недостаточное количество людей влияет на эффективность обороны украинских войск. Россияне этим пользуются и пробивают ее.

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Российские военные в средствах и силах на Покровском и Кураховском направлениях преобладают минимум в пять раз. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский в комментарии "Укринформу".

"На Покровском направлении — 150 тысяч военных РФ, на Курском — 50. На Покровском и Кураховском направлениях враг превосходит нас минимум в пять раз. И дело здесь не в боеспособности. Они априори имеют преимущество в силах и средствах", — рассказал он.

По мнению эксперта, ситуацию бы на этом участке фронта не изменила бы даже переброска подразделений из Курской области.

"Потому что это уже высшая математика — считать, какие задачи какими силами и средствами и где выполняются", — добавил Сергей Грабский.

Он подчеркнул, что на успех ведения боевых действий влияет не только боеспособность подразделений, но и другие важные факторы. Задача командира — сделать каждое подразделение боеспособным.

Эксперт уточнил, что ведение боевых действий в Курской области и в Украине отличается. В первом случае не стоит вопрос территории, а лишь уничтожение врага. Другое дело — ведение боев в Украине, "на направлениях, которые могут оперативно, а то и стратегически изменить правила игры, еще и против многочисленных вражеских сил.

Соотношение наших и вражеских ресурсов на фронте несопоставимо, добавляет руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. Он отметил, что нехватка людей на фронте приводит к тактическим прорывам обороны.

"В прошлом году россияне продвигались, продавливая нашу оборону в определенных точках, а сейчас на карте появились "хвосты" — тактические прорывы. И это не последствия изменения российской тактики — наша оборона становится более редкой, большее расстояние между опорными пунктами", — отметил эксперт.

Недостаток личного состава приводит к тому, что на линии соприкосновения не достаточно людей для удержания позиций. В этом случае оборона имеет "слабые звенья" и оккупантам даже не нужно ее пробивать. Россияне достаточно эффективно этим пользуются.

"Через эти щели российские подразделения просачиваются, разрезают нашу оборону и действуют эффективно. К сожалению, это признак недостатка резервов", — добавил Павел Лакийчук.

Напомним, что издание The Washington Post отметило, что Украина теряет войска со скоростью, намного превосходящей способность восстановления и продолжения боев. По данным журналистов, официальная оценка потерь в 400 000 убитыми или ранеными сильно занижена.

Отметим, что такие данные по потерям со стороны Украины назвал 8 декабря новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его данным, потери России составляют 600 тысяч убитыми и ранеными. Вместе с тем, по информации президента Украины Владимира Зеленского, с 24 февраля 2022 года на поле боя в Украине погибло 43 тысячи военных, ранены — 370 тысяч солдат, а российские потери превышают 750 тысяч человек.