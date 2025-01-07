"Ворог переважає мінімум вп'ятеро": що відбувається на Покровському й Курахівському напрямках

Експерт Павло Лакійчук зазначає, що недостатня кількість людей впливає на ефективність оборони українських військ. Росіяни цим користуються та пробивають її.

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Російські військові в засобах та силах на Покровському й Курахівському напрямках переважають мінімум в п'ять разів. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський в коментарі "Укрінформу".

"На Покровському напрямку – 150 тисяч військових РФ, на Курському – 50. На Покровському й Курахівському напрямках ворог переважає нас мінімум уп’ятеро. І справа тут не в боєздатності. Вони апріорі мають перевагу в силах і засобах", – розповів він.

На думку експерта, ситуацію б на цій ділянці фронту не змінило б навіть перекидання підрозділів з Курської області.

"Бо це вже вища математика – рахувати, які задачі якими силами та засобами і де виконуються", – додав Сергій Грабський.

Він наголосив, що на успіх ведення бойових дій впливає не тільки боєздатність підрозділів, а й інші важливі чинники. Завдання командира — зробити кожен підрозділ боєздатним.

Експерт уточнив, що ведення бойових дій в Курській області та в Україні відрізняється. В першому випадку не стоїть питання території, а лише знищення ворога. Інша справа — ведення боїв в Україні, "на напрямках, які можуть оперативно, а то й стратегічно змінити правила гри, ще й проти численних ворожих сил.

Співвідношення наших та ворожих ресурсів на фронті незіставне, додає керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Він зазначив, що нестача людей на фронті призводить до тактичних проривів оборони.

"Минулого року росіяни просувались, продавлюючи нашу оборону в певних точках, а зараз на карті з’явилися "хвости" – тактичні прориви. І це не наслідки зміни російської тактики – наша оборона стає більш рідкою, більша відстань між опорними пунктами", – зазначив експерт.

Нестача особового складу призводить до того, що на лінії боєзіткнення не достатньо людей для утримання позицій. В цьому випадку оборона має "слабкі ланки" й окупантам навіть не потрібно її пробивати. Росіяни досить ефективно цим користуються.

"Через ці шпарини російські підрозділи просочуються, розрізають нашу оборону й діють ефективно. На жаль, це ознака нестачі резервів", – додав Павло Лакійчук.

Нагадаємо, що видання The Washington Post зазначило, що Україна втрачає війська зі швидкістю, що набагато перевершує здатність відновлення і продовження боїв. За даними журналістів, офіційна оцінка втрат у 400 000 убитими або пораненими сильно занижена.

Зазначимо, що такі дані щодо втрат з боку України назвав 8 грудня новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. За його даними, втрати Росії складають 600 тисяч вбитими і пораненими. Разом з тим, за інформацією президента України Володимира Зеленського, з 24 лютого 2022 року на полі бою в Україні загинуло 43 тисячі військових, поранено — 370 тисяч солдатів, а російські втрати перевищують 750 тисяч людей.