Война в Украине — трагедия, но имеет определенные положительные последствия для граждан, — КМИС

По словам исполнительного директора КМИС, украинцы отвергнут компромисс без соответствующих гарантий безопасности, поскольку после начала полномасштабного вторжения у населения выросла самооценка.

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Полномасштабное вторжение — трагедия, которая имеет определенные положительные последствия для украинцев. Об этом в интервью LIGA.net рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Он отметил, что в случае планирования партнерами компромисса без гарантий безопасности украинцы его отвергнут. Если граждан страны будут толкать к "болезненным компромиссам", они захотят получить что-то эквивалентное.

"За последние три года у населения очень выросла самооценка. Понимание, что мы смогли остановить нашествие России и три года эффективно сдерживать продвижение россиян, приводит к выводу, что не такие мы бездарные, как нас убеждали. У нас есть силы", — рассказал представитель КМИС.

По словам Антона Грушевского, при всей мощи российской машины, Россия на самом деле имеет достаточно ограниченное продвижение. Украинцы это понимают.

"В сентябре наш опрос показал, что более 80% уверены: если Запад даст нам достаточно оружия, мы добьемся успеха. Поэтому украинцы сейчас не в той ситуации, когда "все пропало", — добавил он.

Исполнительный директор КМИС отметил, что в социальных медиа сейчас очень много этого нарратива. Однако при спокойных разговорах во время опросов граждане показывают, что Украина держится, "Россия получает по зубам, жизнь продолжается". Антон Грушевский добавил, что украинцев точно не устроит мир на любых условиях.

Напомним, ранее опрос КМИС показал, что в Украине значительно выросла поддержка восстановления ядерного статуса. Однако мнения граждан существенно зависят от контекста: экономической устойчивости страны и реакции международного сообщества.

Добавим, что в течение года на 16% уменьшилось количество украинцев, которые готовы долго терпеть российско-украинскую войну, свидетельствуют данные социологов. В то же время возросло количество жителей востока и юга, которым близка эта позиция.