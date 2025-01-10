Війна в Україні — трагедія, але має певні позитивні наслідки для громадян, — КМІС

За словами виконавчого директора КМІС, українці відкинуть компроміс без відповідних гарантій безпеки, оскільки після початку повномасштабного вторгнення у населення зросла самооцінка.

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Повномасштабне вторгнення – трагедія, яка має певні позитивні наслідки для українців. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Він зазначив, що в разі планування партнерами компромісу без гарантій безпеки українці його відкинуть. Якщо громадян країни штовхатимуть до "болючих компромісів", вони захочуть отримати щось еквівалентне.

"За останні три роки у населення дуже зросла самооцінка. Розуміння, що ми змогли зупинити навалу Росії і три роки ефективно стримувати просування росіян, приводить до висновку, що не такі ми нездарні, як нас переконували. У нас є сили", — розповів представник КМІС.

За словами Антона Грушевського, за всієї потужності російської машини, Росія насправді має досить обмежене просування. Українці це розуміють.

"У вересні наше опитування показало, що більше ніж 80% впевнені: якщо Захід дасть нам достатньо зброї, ми досягнемо успіху. Тому українці зараз не в тій ситуації, коли "все пропало", — додав він.

Виконавчий директор КМІС зазначив, що в соціальних медіа наразі дуже багато цього наративу. Однак при спокійних розмовах під час опитувань громадяни показують, що Україна тримається, "Росія отримує по зубах, життя триває". Антон Грушевський додав, що українців точно не влаштує мир на будь-яких умовах.

Нагадаємо, раніше опитування КМІС показало, що в Україні значно зросла підтримка відновлення ядерного статусу. Однак думки громадян суттєво залежать від контексту: економічної стійкості країни та реакції міжнародної спільноти.

Додамо, що протягом року на 16% зменшилась кількість українців, які готові довго терпіти російсько-українську війну, свідчать дані соціологів. Водночас зросла кількість жителів сходу та півдня, яким близька ця позиція.