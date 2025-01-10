"Можем прорваться в Москву": украинский военный рассказал, как это сделать возможным

Украина может атаковать беспилотниками российскую столицу, подчеркнул офицер ВСУ Юрий Касьянов. Но для этого дроны нужно научить летать на сверхнизких высотах, чтобы их не замечали вражеские РЭБ и ПВО.

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В пятницу ночью, 10 января, российские БПЛА летали над украинскими городами очень низко, поэтому их не видели радары и мобильные группы противовоздушной обороны не знали, где их сбивать. Это, собственно, и есть очередной этап развития дронов, считает производитель беспилотников, специалист по аэроразведке, офицер ВСУ Юрий Касьянов.

Он отметил, что враг, взяв на вооружение технологию начала шестидесятых годов прошлого века, которая используется на крылатых ракетах и на ударных пилотируемых самолетах, "научил" "шахеды" летать низко, огибая рельеф местности, высокие дома и деревья.

Полеты на низких высотах, от 20 до 80 метров, не позволяют силам ПВО обнаружить цели, потому что радары "видят" объекты только в зоне прямой видимости. К тому же, на низких высотах на беспилотники меньше влияют РЭБы. Также он отметил, что в мире мало комплексов противовоздушной обороны, которые способны сбивать ракетами низко летящие дроны.

Поэтому Юрий Касьянов предполагает, что российская столица также будет страдать от атак украинских беспилотников, если их соответственно "запрограммировать".

"Мы вполне можем прорваться в Москву, если научим наши дроны летать так же низко", — резюмировал эксперт.

Информация о российской атаке от ПС ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 10 января россияне атаковали украинские города 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Было подтверждено сбитие 33-х дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.

Статистика сбитых российских дронов Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

Зафиксировано пять попаданий БпЛА в предприятия и хозяйственные постройки в прифронтовом районе на севере Черниговщины, ранен гражданский человек. В Киевской области пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей.

34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, один из них улетел в направлении РФ.

Напомним, ранее Юрий Касьянов отмечал, что отечественными БПЛА средней (до 300 км) и большой дальности (более 300 км) "забиты" армейские склады. Однако их не используют, поскольку "они никуда не долетают".

Фокус писал, что Украина в ближайшее время получит для тестирования первые образцы зенитных ракет Mark 1 от эстонской компании Frankenburg Technologies. Компактная ракета длиной около 0,5 метра предназначена для перехвата дронов и это выгодно отличает ее от таких систем, как С-300.