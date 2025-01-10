"Можемо прорватися до Москви": український військовий розповів, як це зробити можливим

Україна може атакувати безпілотниками російську столицю, наголосив офіцер ЗСУ Юрій Касьянов. Але для цього дрони потрібно навчити літати на наднизьких висотах, щоб їх не помічали ворожі РЕБ та ППО.

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У п'ятницю вночі, 10 січня, російські БПЛА літали над українськими містами дуже низько, тому їх не бачили радари й мобільні групи протиповітряної оборони не знали, де їх збивати. Це, власне, і є черговий етап розвитку дронів, вважає виробник безпілотників, спеціаліст з аеророзвідки, офіцер ЗСУ Юрій Касьянов.

Він зазначив, що ворог, узявши на озброєння технологію початку шістдесятих років минулого століття, яка використовується на крилатих ракетах та на ударних пілотованих літаках, "навчив" "шахеди" літати низько, огинаючи рельєф місцевості, високі будинки та дерева.

Польоти на низьких висотах, від 20 до 80 метрів, не дозволяють силам ППО виявити цілі, бо радари "бачать" об'єкти лише в зоні прямої видимості. До того ж, на низьких висотах на безпілотники менше впливають РЕБи. Також він зазначив, що у світі мало комплексів протиповітряної оборони, які здатні збивати ракетами дрони, що летять низько.

Тому Юрій Касьянов припускає, що російська столиця також потерпатиме від атак українських безпілотників, якщо їх відповідно "запрограмувати".

"Ми цілком можемо прорватися до Москви, якщо навчимо наші дрони літати так само низько", — резюмував експерт.

Інформація про російську атаку від ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що у ніч на 10 січня росіяни атакували українські міста 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Було підтверджено збиття 33-х дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

Статистика збитих російських дронів Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Зафіксовано п’ять влучань БпЛА у підприємства та господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок.

34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, один із них полетів у напрямку РФ.

Нагадаємо, раніше Юрій Касьянов наголошував, що вітчизняними БПЛА середньої (до 300 км) та великої дальності (понад 300 км) "забиті" армійські склади. Однак їх не використовують, оскільки "вони нікуди не долітають".

Фокус писав, що Україна найближчим часом отримає для тестування перші зразки зенітних ракет Mark 1 від естонської компанії Frankenburg Technologies. Компактна ракета завдовжки близько 0,5 метра призначена для перехоплення дронів й це вигідно відрізняє її від таких систем, як С-300.