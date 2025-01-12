В Литве задержались тысячи беспилотников для ВСУ: почему возникли проблемы, — СМИ

FPV-дроны, которые выпускаются в Литве, способны нести 2-3 кг взрывчатки на расстояние до 20 км, и они пригодились бы ВСУ на линии фронта. Дроны задерживаются из-за усложненной бюрократической процедуры.

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Литовские производители дронов, в соответствии с заключенными контрактами, выпустили партии беспилотников, которые должны были поступить в Украину для ВСУ. При этом устройства хранятся на складах, а не ушли на фронт. Кроме того, украинцев не учат работать с литовскими БПЛА. О ситуации, которая сложилась с задержкой беспилотников из Литвы, рассказали на портале LTR.

На портале сообщили, что дроны, произведенные в Литве, должны были оказаться на поле боя в Украине до конца 2024 года. Вместо этого они "пылятся на складах", тогда как в них нуждаются украинские бойцы. Производители беспилотников объяснили, что они свои обязательства выполнили и отгрузили партию устройств в соответствии с договоренностями. В то же время правительство Литвы объяснило, что причины задержки — сложный путь от производителя до поля боя.

Журналисты привели комментарий руководителя предприятия по выпуску дронов RSI Europe Томаса Милашаускаса. По его словам, компания отгрузила устройства дважды — в октябре и в ноябре 2024 года. При этом у него нет данных, чтобы они попали в Украину. Также топ-менеджер отметил, что представителей компании не пригласили, чтобы научить украинцев пользоваться БПЛА. В статье указано, что аналогичная ситуация есть у других производителей, но названия в статье не указаны.

"Некоторые другие компании также подтвердили — у них нет никакой информации о том, чтобы дроны перевозились в Украину. А информации нет, потому что дроны до сих пор в Литве", — написали на портале.

Дроны для ВСУ — что известно о поставках из Литвы

Между тем LTR привело объяснения топ-чиновников из Литвы. Например, глава парламентского комитета по нацбезопасности Гедримас Еглинскас заявил, что литовские дроны должны пойти в Украину как можно быстрее, а "история должна стать сигналом для пересмотра всей системы". Экс-министр национальной обороны Лауринас Кащюнас в свою очередь описал процедуру предоставления БПЛА, которая состоит из шести пунктов. Среди них — сначала они идут на склады, далее Агентство оборонных ресурсов передает БПЛА армии, затем правительство еще раз одобряет поставки, затем — поездка в Украину.

Также есть комментарий Минобороны Литвы. В ведомстве отметили, что правительство обновило цепочку процедур по предоставлению БПЛА. Новую процедуру утвердили "на этой неделе" и все отныне должно измениться.

В Минобороны Украины пока не комментировали ситуацию, которая возникла с поставкой дронов из Литвы.

Какие БПЛА производит Литва для ВСУ

В медиа напомнили, что в Литве пять компаний провели испытания дронов для войны в Украине. На иллюстрациях к статье показаны устройства Granta Autonomy. На сайте компании рассказывается о контракте на 1 млн евро по поставке квадрокоптеров GA-10FPV-AI (способен нести 3 кг взрывчатки). В ВСУ должны были отправить 5 тыс. дронов: первая партия — до конца сентября, остальные — до конца года. Другая компания, которая упоминается в статье, — RSI Europe. На портале видим, что они производят FPV-дроны "Шпак", которые несут 2 кг взрывчатки со скоростью 150 км/ч на расстояние до 20 км.

Отметим, 29 октября Фокус писал о БПЛА "Шпак" (Shpak). На портале Defence Industry Europe сообщили, что первая партия этих беспилотников уже отправлена в Украину.

Напоминаем, в декабре издание "Экономическая правда" сообщила о дронах с оптоволоконным управлением, которые начали активно применяться в Силах обороны.