"Не хватает мозгов и навыков": "Редис" из "Азова" назвал причины проблем с фортификациями в ВСУ

Полковник Денис Прокопенко говорит, что офицеры, которые отвечают за возведение сооружений, "перестали думать", а без понимания азов построения обороны любые фортификации "быстро превратятся в пепел".

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Командир 12-й бригады специального назначения "Азов", полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") говорит, что по сравнению с предыдущими годами сейчас у Сил обороны Украины достаточно ресурсов и возможностей для возведения рубежей обороны. Проблемы фортификационных сооружений, по его словам, кроются в неправильных решениях офицеров относительно того, "где и как копать". Такие мысли он высказал на странице Facebook.

По словам Прокопенко, заявления о нехватке денег, техники, ресурсов и людей для построения оборонительных рубежей не соответствуют действительности.

"Не хватает мозгов и навыков", — сказал комбриг.

Он признал, что на линии соприкосновения есть проблемные участки, однако, по его мнению, причина не в ресурсах.

"Да, конечно, на фронте есть такие участки, где и конь не валялся. Или где просто заставляют солдат занимать оборону в "кошачьих туалетах": там, где нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Потом браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и накрыт тот самый опорный пункт, но уже "людей нет". На самом деле дело даже не в этом", — отметил "Редис".

Комбриг "Азова" рассказывает, какие проблемы обнаруживал при приеме полосы обороны Фото: Скриншот

Комбриг рассказал о трех проблемных случаях, которые он обнаружил, когда принимал полосы обороны.

"В первом случае меняли солянку подразделений из когорты "мертворожденных бригад". Линейно наступали полки ВДВ с мощной артиллерийской поддержкой (в то время FPV-дроны и сбросы еще не были мейнстримом). Здесь бы я просто посоветовал больше не формировать такие бригады. Во втором случае, в прямом смысле слова, я посоветовал одному из комбригов закопать бессмысленно вырытые опорные пункты, но он этого не сделал. Через короткий промежуток времени они были потеряны и послужили прекрасным укрытием для противника. В третьем случае система обороны отсутствовала как таковая", — сказал Прокопенко.

По его словам, эти ситуации сложились в 2023-2024 годах, а сегодня Силы обороны имеют достаточно техники и ресурсов, и теперь вопрос заключается в образовании офицеров, которые принимают решения по укреплениям.

"Офицеры перестали думать: или не научили, или за них "подумали" люди, которые не выходили на рекогносцировку (визуальное изучение — ред.) местности того рубежа и на пушечный выстрел!", — отметил военный.

Денис Прокопенко отметил, что только ресурсов недостаточно, потому что без знания основ организации и возведения обороны и понимания "где и как копать" фортификационные сооружения будут уязвимыми к вражеским атакам.

"Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор", — сказал командир "Азова".

Денис Прокопенко утверждает, что офицерам ВСУ не хватает квалификации для построения рубежей обороны Фото: Скриншот

Напомним, 2 января начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о подготовке круговой обороны Балаклеи и Изюма.

12 декабря 2024 года украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов заявлял, что оккупанты зашли в укрепрайон ВСУ под Покровском почти без боя, несмотря на качественные фортификации из-за несвоевременных решений командования.

10 декабря СМИ со ссылкой на украинских официальных лиц и командование писали о том, как Украина расследует проблемы с укреплениями.