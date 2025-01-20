Какой лжец: Безуглая отреагировала на слова Сырского о создании новых бригад

По словам нардепа, Александр Сырский поддерживал создание новых бригад как на должности руководителя Сухопутных войск, так и после того, как стал главнокомандующим ВСУ.

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В воскресенье, 19 сентября, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский во время интервью журналисту Александру Цаплиенко заявил, что за время его пребывания на указанной должности было принято решение о создании только новых двух бригад. На заявление отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая, отметив, что он лоббировал и поддерживал создание таких бригад до и после назначения на должность главнокомандующего.

Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

"Какой лжец! Это уже прямо болезнь. Именно он, будучи командующим Сухопутных войск, лоббировал и поддерживал создание таких бригад, а как стал Главнокомандующим, продолжил и довел до абсурда", — написала Марьяна Безуглая в одной из соцсетей.

Отметим, что во время интервью главнокомандующий ВСУ напомнил, что на посту главнокомандующего ВСУ он находится меньше года. За это время было принято решение о создании только двух бригад.

"Это фактически только организационные ядра этих бригад. Это бригады для комплектования за рубежом нашими гражданами", — отметил он.

На момент выхода материала ни главнокомандующий Александр Сырский, ни Генеральный штаб никак не отреагировали на заявление Марьяны Безуглой.

Напомним, что летом и осенью 2024 года народный депутат Марьяна Безуглая начала критически отзываться о создании новых бригад вместо восстановления действующих. Новые части она называла "зомби-бригадами" и заявляла, что они не помогают во время ротации и даже ее задерживают или делают невозможной. Также, по заявлению нардепа, в бригады набирают "тыловиков" и "размазывают тонким слоем" полученное от партнеров оружие.

Позже в Генеральном штабе ответили, почему создают новые бригады, а не пополняют старые. Там отметили, что силы ВС РФ значительно выросли и чтобы эффективно удерживать позиции, не целесообразно новые силы вливать в старые подразделения.

Добавим, что во время интервью Александр Сырский сделал несколько заявлений. В частности, по его мнению, выиграть полномасштабную войну с Россией, находясь в обороне, невозможно — при таком сценарии все равно придется отступать. Главнокомандующий также отметил о защите ВСУ Покровска и об уменьшении артиллерийских боеприпасов в ВС РФ.

Кроме того, Александр Сырский отметил о запрете переводить в пехоту высококвалифицированных специалистов Воздушных сил, в частности обслуживающих самолеты. Главнокомандующий добавил, что их некем заменить, но потребность в пехоте на фронте никуда не девается.