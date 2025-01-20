Який брехун: Безугла відреагувала на слова Сирського про створення нових бригад

За словами нардепки, Олександр Сирський підтримував створення нових бригад як на посаді керівника Сухопутних військ, так і після того, як став головнокомандувачем ЗСУ.

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В неділю, 19 вересня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський під час інтерв'ю журналісту Олександру Цаплієнку заявив, що за час його перебування на зазначеній посаді було ухвалене рішення про створення лише нових двох бригад. На заяву відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла, зазначивши, що він лобіював та підтримував створення таких бригад до і після призначення на посаду головнокомандувача.

Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

"Який брехун! Це вже прямо хвороба. Саме він, будучи командувачем Сухопутних військ, лобіював і підтримував створення таких бригад, а як став Головнокомандувачем, продовжив і довів до абсурду", — написала Мар'яна Безугла в одній із соцмереж.

Зазначимо, що під час інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ нагадав, що на посаді головнокомандувача ЗСУ він перебуває менше ніж рік. За цей час було ухвалено рішення про створення тільки двох бригад.

"Це фактично тільки організаційні ядра цих бригад. Це бригади для комплектування за кордоном нашими громадянами", — відзначив він.

На момент виходу матеріалу ні головнокомандувач Олександр Сирський, ні Генеральний штаб ніяк не відреагували на заяву Мар'яни Безуглої.

Нагадаємо, що влітку та восени 2024 року народна депутатка Мар'яна Безугла почала критично відгукуватись про створення нових бригад замість відновлення чинних. Нові частини вона називала "зомбі-бригадами" та заявляла, що вони не допомагають під час ротації й навіть її затримують чи роблять неможливою. Також, за заявою нардепки, в бригади набирають "тиловиків" і "розмащують тонким шаром" отриману від партнерів зброю.

Пізніше в Генеральному штабі відповіли, чому створюють нові бригади, а не поповнюють старі. Там зазначили, що сили ЗС РФ значно зросли й щоб ефективно втримувати позиції, не доцільно нові сили вливати в старі підрозділи.

Додамо, що під час інтерв'ю Олександр Сирський зробив декілька заяв. Зокрема, на його думку, виграти повномасштабну війну з Росією, перебуваючи в обороні, неможливо — за такого сценарію все одно доведеться відступати. Головнокомандувач також зазначив про захист ЗСУ Покровська та про зменшення артилерійських боєприпасів у ЗС РФ.

Крім того, Олександр Сирський зазначив про заборону переводити в піхоту висококваліфікованих фахівців Повітряних сил, зокрема тих, що обслуговують літаки. Головнокомандувач додав, що їх ніким замінити, але потреба в піхоті на фронті нікуди не дівається.