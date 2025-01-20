Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус

Герой Украины и боевой генерал Роман Качур возглавит Национальную академию Сухопутных войск (фото)

роман качур, академия сухопутных войск, назначение, должность, приказ
Роман Качур возглавил Национальную академию Сухопутных войск

Назначение Качура на должность начальника академии получило широкую поддержку среди военнослужащих — его кандидатура набрала наибольшее количество голосов в приложении "Армия+".

Related video

Экс-командир запорожской 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь" полковник Роман Качур стал новым начальником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Приказ о назначении подписал Министр обороны Украины Рустем Умеров по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

По результатам голосования в приложении Армия+, где военные имели возможность выбрать нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, наибольшую поддержку получил именно полковник Роман Качур.

"Полковник Качур — боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", — написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Роман Качур Fullscreen
Роман Качур

19 января в своем ежедневном обращении к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с полковником Романом Качуром, и у него есть видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии Сухопутных войск.

"Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов", — отметил он.

Что известно о полковнике Романе Качуре

40-летний полковник Роман Качур родился в Сумах. В 2005 году он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии.

В 2014-2018 годах был начальником артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. С марта 2018 по июль 2022 года полковник руководил 55-й отдельной артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь", которая под его командованием выполняла боевые задачи на самых горячих участках фронта.

Роман Качур на позициях 55 бригады Fullscreen
Роман Качур на позициях 55 бригады

За выдающиеся заслуги и умелое руководство подразделением Роман Качур был удостоен звания Герой Украины и стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Полковник Роман Качур — Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Fullscreen
Полковник Роман Качур — Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Назначение Качура на должность начальника академии получило широкую поддержку среди военнослужащих — его кандидатура набрала наибольшее количество голосов в приложении "Армия+".

Напомним, что 13 января президент Украины сообщил, что к назначению готовится новый начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий уже представили кандидатуры — пятеро профессиональных военных.

18 декабря стало известно, что генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Этому предшествовал скандал с издевательствами над студентами.