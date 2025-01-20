Герой Украины и боевой генерал Роман Качур возглавит Национальную академию Сухопутных войск (фото)

Назначение Качура на должность начальника академии получило широкую поддержку среди военнослужащих — его кандидатура набрала наибольшее количество голосов в приложении "Армия+".

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Экс-командир запорожской 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь" полковник Роман Качур стал новым начальником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Приказ о назначении подписал Министр обороны Украины Рустем Умеров по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

По результатам голосования в приложении Армия+, где военные имели возможность выбрать нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, наибольшую поддержку получил именно полковник Роман Качур.

"Полковник Качур — боевой офицер с большим опытом. Он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой, имеет глубокое понимание потребностей нашей армии и видение путей реформирования военного образования", — написал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Роман Качур

19 января в своем ежедневном обращении к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с полковником Романом Качуром, и у него есть видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии Сухопутных войск.

"Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов", — отметил он.

Что известно о полковнике Романе Качуре

40-летний полковник Роман Качур родился в Сумах. В 2005 году он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии.

В 2014-2018 годах был начальником артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. С марта 2018 по июль 2022 года полковник руководил 55-й отдельной артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь", которая под его командованием выполняла боевые задачи на самых горячих участках фронта.

Роман Качур на позициях 55 бригады

За выдающиеся заслуги и умелое руководство подразделением Роман Качур был удостоен звания Герой Украины и стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Полковник Роман Качур — Герой Украины и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Назначение Качура на должность начальника академии получило широкую поддержку среди военнослужащих — его кандидатура набрала наибольшее количество голосов в приложении "Армия+".

Напомним, что 13 января президент Украины сообщил, что к назначению готовится новый начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий уже представили кандидатуры — пятеро профессиональных военных.

18 декабря стало известно, что генерал-лейтенанта Павла Ткачука уволили с должности начальника Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Этому предшествовал скандал с издевательствами над студентами.