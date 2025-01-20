Герой України і бойовий генерал Роман Качур очолить Національну академію Сухопутних військ (фото)

Призначення Качура на посаду начальника академії отримало широку підтримку серед військовослужбовців — його кандидатура набрала найбільшу кількість голосів у застосунку "Армія+".

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Екскомандир запорізької 55-ї окремої артбригади "Запорізька Січ" полковник Роман Качур став новим начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Наказ про призначення підписав Міністр оборони України Рустем Умєров за дорученням Президента України Володимира Зеленського.

За результатами голосування в застосунку Армія+, де військові мали змогу обрати нового керівника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, найбільшу підтримку отримав саме полковник Роман Качур.

"Полковник Качур — бойовий офіцер із великим досвідом. Він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою, має глибоке розуміння потреб нашої армії і бачення шляхів реформування військової освіти", — написав міністр оборони України Рустем Умєров.

Роман Качур

19 січня у своєму щоденному зверненні до українського народу президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив з полковником Романом Качуром, і він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії Сухопутних військ.

"Важливо, що це рішення ухвалюється разом з нашими військовими. Головком та командувач Сухопутних військ запропонували п’ять кандидатів", — зазначив він.

Що відомо про полковника Романа Качура

40-річний полковник Роман Качур народився в Сумах. 2005 року він закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ і артилерії.

У 2014—2018 роках був начальником артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Від березня 2018 до липня 2022 року полковник керував 55-ю окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ", яка під його командуванням виконувала бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Роман Качур на позиціях 55 бригади

За видатні заслуги та вміле керівництво підрозділом Роман Качур був удостоєний звання Герой України та став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.

Полковник Роман Качур - Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Призначення Качура на посаду начальника академії отримало широку підтримку серед військовослужбовців — його кандидатура набрала найбільшу кількість голосів у застосунку "Армія+".

Нагадаємо, що 13 січня президент України повідомив, що до призначення готується новий начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий вже представили кандидатури — пʼятеро професійних військових.

18 грудня стало відомо, що генерал-лейтенанта Павла Ткачука звільнили з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Цьому передував скандал зі знущаннями зі студентів.