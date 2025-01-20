Как РФ использует боеприпасы "Краснополь М2" с лазерным наведением: что противопоставят ВСУ

По словам западных журналистов, новая разработка ВС РФ может создать проблемы для Сил обороны, которым теперь приходится иметь дело с растущим арсеналом управляемых боеприпасов ВС РФ. Такие контрмеры ВСУ, как РЭБ, мобильные перемещения и размещение ложных целей, будут иметь решающее значение.

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Российские войска в Украине развернули новейшее поколение управляемых артиллерийских снарядов ЗОФ95 "Краснополь-М2" для высокоточного поражения целей на расстоянии до 40 километров. Об этом пишет Army Recognition.

По словам российского военного эксперта Евгения Даманцева, "Краснополь-М2" использовался в боевых действиях с нарезной буксируемой пушкой 2А36 "Гиацинт-Б". Среди других артиллерийских систем, способных стрелять снарядами "Краснополь-М2" — самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" и колесная гаубица 2С43М "Мальва", их дальность стрельбы — от 35 до 40 километров.

Управляемый боеприпас "Краснополь-М2"

Управляемый боеприпас "Краснополь"

"Краснополь-М2" — это 152-мм артиллерийский снаряд с лазерным наведением, предназначенный для высокоточных ударов по позициям противника, командным пунктам и укрепленным сооружениям. В нем используется полуактивная лазерная система самонаведения, которая позволяет снаряду наводиться на цели, указанные разведывательными беспилотниками.

Круговое вероятное отклонение "Краснополь-М2" — 1-2 метра, что намного выше традиционных неуправляемых артиллерийских снарядов. Осколочно-фугасная боевая часть предназначена для нейтрализации живой силы и бронированных целей.

2А36, 2С5 и 2С43 — основные артиллерийские системы для стрельбы из Краснополь-М2, но с этим снарядом также совместимы и дополнительные платформы. К ним относятся самоходная 2С19 "Мста-С", которая оснащена автоматом заряжания, способным управлять управляемыми боеприпасами, и ее буксируемый аналог 2А65 "Мста-Б". Дальность обеих систем с "Краснополь-М2" — до 25 километров.

Кроме того, более старая, но все еще широко используемая самоходная гаубица 2С3 "Акация" с более короткой длиной ствола также может стрелять боеприпасом "Краснополь-М2" на дальность примерно 20 километров.

Новейшая 2С35 "Коалиция-СВ" с ее 152-мм пушкой 52 калибра представляет собой последнее достижение российской артиллерии и может увеличить дальность стрельбы снарядом "Краснополь-М2" до 60 километров.

Авторы публикации отмечают, что появление артиллерийских снарядов с лазерным наведением дает российским войскам значительное преимущество на поле боя. Обычные неуправляемые снаряды, хотя и эффективны для подавления войск на площади, обычно имеют КВО 50-200 метров, что делает их менее надежными для точных ударов. "Краснополь-М2" позволяет сократить расход боеприпасов и эффективнее поражать важные цели с минимальным сопутствующим ущербом. Система точного наведения также улучшает контрбатарейные операции, позволяя российским войскам наносить удары по артиллерийским позициям противника с большей эффективностью.

Еще одно важное преимущество "Краснополя-М2" — это его совместимость с современными технологиями разведки и наведения, например с дронами. Такая комбинация улучшает скорость обнаружения и поражения целей.

Продолжающееся развертывание высокоточного оружия указывает на стратегическое направление ВС РФ в сторону высокоточной войны, что снижает зависимость от массированных артиллерийских обстрелов и позволяет сосредоточиться на уничтожении важных целей.

Эта разработка создает проблемы для Сил обороны, которым теперь приходится иметь дело с растущим арсеналом управляемых боеприпасов ВС РФ. Такие контрмеры, как системы радиоэлектронной борьбы, тактика быстрой мобильности и размещение ложных целей, будут иметь решающее значение для снижения эффективности российской высокоточной артиллерии.

Напомним, что в РФ испытывают самоходку 2С42 "Лотос" с новым типом боеприпасов.

Также сообщалось, что россияне светят по позициям ВСУ загадочным лучом.