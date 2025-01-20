Як РФ використовує боєприпаси "Краснополь М2" з лазерним наведенням: що протиставлять ЗСУ

За словами західних журналістів, нова розробка ЗС РФ може створити проблеми для Сил оборони, яким тепер доводиться мати справу з арсеналом керованих боєприпасів ЗС РФ. Такі контрзаходи ЗСУ, як РЕБ, мобільні переміщення і розміщення хибних цілей, матимуть вирішальне значення.

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Російські війська в Україні розгорнули новітнє покоління керованих артилерійських снарядів ЗОФ95 "Краснополь-М2" для високоточного ураження цілей на відстані до 40 кілометрів. Про це пише Army Recognition.

За словами російського військового експерта Євгена Даманцева, "Краснополь-М2" використовували в бойових діях із нарізною буксированою гарматою 2А36 "Гіацинт-Б". Серед інших артилерійських систем, здатних стріляти снарядами "Краснополь-М2", — самохідна гармата 2С5 "Гіацинт-С" і колісна гаубиця 2С43М "Мальва", їхня дальність стрільби — від 35 до 40 кілометрів.

Керований боєприпас "Краснополь-М2"

Керований боєприпас "Краснополь"

"Краснополь-М2" — це 152-мм артилерійський снаряд із лазерним наведенням, призначений для високоточних ударів по позиціях противника, командних пунктах і укріплених спорудах. У ньому використовується напівактивна лазерна система самонаведення, яка дає можливість наводитися на цілі, зазначені розвідувальними безпілотниками.

Кругове ймовірне відхилення "Краснополь-М2" — 1-2 метри, що набагато вище традиційних некерованих артилерійських снарядів. Осколково-фугасна бойова частина призначена для нейтралізації живої сили та броньованих цілей.

2А36, 2С5 і 2С43 — основні артилерійські системи для стрільби з "Краснополь-М2", але з цим снарядом також сумісні й додаткові платформи. До них відносяться самохідна 2С19 "Мста-С", яка оснащена автоматом заряджання, здатним керувати керованими боєприпасами, і її буксирований аналог 2А65 "Мста-Б". Дальність обох систем з "Краснополь-М2" — до 25 кілометрів.

Крім того, старіша, але все ще широко використовувана самохідна гаубиця 2С3 "Акація" з коротшою довжиною ствола також може стріляти боєприпасом "Краснополь-М2" на дальність приблизно 20 кілометрів.

Новітня 2С35 "Коаліція-СВ" з її 152-мм гарматою 52 калібру являє собою останнє досягнення російської артилерії та може збільшити дальність стрільби снарядом "Краснополь-М2" до 60 кілометрів.

Автори публікації зазначають, що поява артилерійських снарядів з лазерним наведенням дає російським військам значну перевагу на полі бою. Звичайні некеровані снаряди, хоча й ефективні для придушення військ на площі, зазвичай мають КВО 50-200 метрів, що робить їх менш надійними для точних ударів. "Краснополь-М2" дає змогу скоротити витрату боєприпасів і ефективніше уражати важливі цілі з мінімальним супутнім збитком. Система точного наведення також покращує контрбатарейні операції, даючи змогу російським військам завдавати ударів по артилерійських позиціях противника з більшою ефективністю.

Ще одна важлива перевага "Краснополя-М2" — це його сумісність із сучасними технологіями розвідки та наведення, наприклад із дронами. Така комбінація покращує швидкість виявлення та ураження цілей.

Розгортання високоточної зброї, що триває, вказує на стратегічний напрям ЗС РФ у бік високоточної війни, що знижує залежність від масованих артилерійських обстрілів і дає змогу зосередитися на знищенні важливих цілей.

Ця розробка створює проблеми для Сил оборони, яким тепер доводиться мати справу з арсеналом керованих боєприпасів ЗС РФ. Такі контрзаходи, як системи радіоелектронної боротьби, тактика швидкої мобільності та розміщення хибних цілей, матимуть вирішальне значення для зниження ефективності російської високоточної артилерії.

Нагадаємо, що у РФ випробовують самохідку 2С42 "Лотос" із новим типом боєприпасів.

Також повідомлялося, що росіяни світять по позиціях ЗСУ загадковим променем.