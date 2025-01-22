В Украине испытывают дроны-ретрансляторы для повышения дальности связи с БПЛА (видео)

Появление таких аппаратов особенно актуально для выполнения операций на большом расстоянии и в местности со сложным рельефом, где прямая связь с БПЛА нестабильна.

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Украинские производители представили новейшие разработки, способные значительно улучшить связь между операторами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Испытания, организованные кластером Brave1, включали тестирование дронов-носителей ретрансляторов, а также модулей оптической одометрии и стабилизации.

На испытаниях были представлены ретрансляторы от более 10 производителей. Эти устройства позволяют увеличить радиус связи с дронами на десятки, а иногда и сотни километров. Это особенно важно для выполнения операций в местности со сложным рельефом — гористая местность, плотная застройка, где прямая связь с БПЛА нестабильна.

"Бесперебойная связь оператора с беспилотником является залогом успешных операций Сил безопасности и обороны. Особенно это актуально для операций на большую дальность и в местности со сложным рельефом, где прямая связь с дроном может быть нестабильной", — говорится в комментарии под видео.

Также были протестированы дроны-носители ретрансляторов. Такие аппараты используются для создания более стабильной связи на удаленных участках. Благодаря этим технологиям операторы могут не только эффективно управлять беспилотниками, но и получать данные разведки из глубины тыла врага, что дает значительное тактическое преимущество.

Еще одной инновацией стали модули оптической одометрии и стабилизации. Эта технология позволяет дрону "закрепляться" за определенным маркером на местности, который он определяет с помощью собственной камеры. Преимущество такого подхода заключается в полной независимости от GPS-связи — это делает дрон менее уязвимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы и одновременно упрощает управление аппаратом. Кроме того, модуль позволяет дрону автоматически возвращаться на базу, используя данные с камеры.

Таким образом испытания показали, что новые разработки украинских инженеров способны почти вдвое увеличить время работы дронов на одном заряде аккумулятора, что является важным фактором для проведения продолжительных операций.

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