В Україні випробовують дрони-ретранслятори для підвищення дальності зв'язку з БПЛА (відео)

Поява таких апаратів особливо актуальна для виконання операцій на великій відстані та в місцевості зі складним рельєфом, де прямий зв'язок із БПЛА нестабільний.

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Українські виробники представили новітні розробки, здатні значно поліпшити зв'язок між операторами та безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Випробування, організовані кластером Brave1, включали тестування дронів-носіїв ретрансляторів, а також модулів оптичної одометрії та стабілізації.

На випробуваннях були представлені ретранслятори від понад 10 виробників. Ці пристрої дають змогу збільшити радіус зв'язку з дронами на десятки, а іноді й сотні кілометрів. Це особливо важливо для виконання операцій у місцевості зі складним рельєфом — гориста місцевість, щільна забудова, де прямий зв'язок із БПЛА нестабільний.

"Безперебійний зв'язок оператора з безпілотником є запорукою успішних операцій Сил безпеки та оборони. Особливо це актуально для операцій на велику дальність і в місцевості зі складним рельєфом, де прямий зв'язок із дроном може бути нестабільним", — ідеться в коментарі під відео.

Також було протестовано дрони-носії ретрансляторів. Такі апарати використовуються для створення більш стабільного зв'язку на віддалених ділянках. Завдяки цим технологіям оператори можуть не тільки ефективно керувати безпілотниками, а й отримувати дані розвідки з глибини тилу ворога, що дає значну тактичну перевагу.

Ще однією інновацією стали модулі оптичної одометрії та стабілізації. Ця технологія дає змогу дрону "закріплюватися" за певним маркером на місцевості, який він визначає за допомогою власної камери. Перевага такого підходу полягає в повній незалежності від GPS-зв'язку — це робить дрон менш уразливим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби та водночас спрощує управління апаратом. Крім того, модуль дає змогу дрону автоматично повертатися на базу, використовуючи дані з камери.

Таким чином випробування показали, що нові розробки українських інженерів здатні майже вдвічі збільшити час роботи дронів на одному заряді акумулятора, що є важливим фактором для проведення тривалих операцій.

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