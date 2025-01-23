Танк дважды обстрелял позицию: "четкий паца" из Ровно рассказал о своей "гибели" (видео)

Иван Мартынов рассказал, как отреагировал на слухи о своей гибели. От сослуживцев он воспринял это как некий "прикол".

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"Четкий паца" из Ровно Иван Мартынов, который в 2015 году стал героем популярного мема "Це мерзость", сейчас служит в 68-й отдельной егерской бригаде. Во время интервью проекту "Дивись" он рассказал, как он и его родные отреагировали на фейковую новость о его гибели два года назад.

О реакции на свою "гибель" Иван рассказывает с 24:35 по 25:57

Иван Мартынов отметил, что его назначили главным группы, но их позицию в лесопосадке обстрелял вражеский танк.

"Как раз танчик дважды обстрелял нашу позицию", — вспомнил он.

Однако в момент обстрела его подразделение находилось в импровизированных укрытиях, поэтому бойцам повезло и никто не пострадал. Осколками только посекло оружие и личные вещи военных.

И когда Иван вернулся с дежурства, его товарищи "поздравили" военного с гибелью, так как новость об этом каким то образом уже распространилась по соцсетям.

Сам "четкий паца" признался, что информация о смерти даже вызвала у него определенные приятные эмоции, и он воспринял это как "стеб", тем более, что в соцсетях говорили о гибели на войне "Эдуарда Мартынова". Однако в семье военного тогда очень испугались.

Напомним, в 2023 году российские пропагандисты распространяли фейк, что в Украине на войне якобы погиб 17-летний подросток Владимир Сачала, которого мобилизовали накануне. В реальности защитнику было 26 лет.

В Ивано-Франковске в новогоднюю ночь языковые инспекторы ходили по квартирам и проверяли, нет ли на столах украинцев салата "Оливье", селедки под шубой и холодца. Об этом сообщил российский "эксперт" Роман Насонов, уточнивший, что 67 человек были привлечены к ответственности за приверженность советским кулинарным традициям.