Танчик двічі обстріляв позицію: "чоткий паца" з Рівного розповів про свою "загибель" (відео)

Іван Мартинов розповів, як відреагував на чутки про свою загибель. Від товаришів по службі він сприйняв це як такий собі "прикол".

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"Чоткий паца" з Рівного Іван Мартинов, який 2015 року став героєм популярного мема "Це мєрзость", нині служить у 68-й окремій єгерській бригаді. Під час інтерв'ю проєкту "Дивись" він розповів, як він та його рідні відреагували на фейкову новину про його загибель два роки тому.

Про реакцію на свою "загибель" Іван розповідає з 24:35 по 25:57

Іван Мартинов зазначив, що його призначили головним групи, але їхню позицію в лісопосадці обстріляв ворожий танк.

"Якраз танчик двічі обстріляв нашу позицію", — згадав він.

Однак у момент обстрілу його підрозділ перебував в імпровізованих укриттях, тож бійцям пощастило і ніхто не постраждав. Осколками лише посікло зброю та особисті речі військових.

І коли Іван повернувся з чергування, його товариші "привітали" військового із загибеллю, оскільки новина про це якимось чином уже поширилася соцмережами.

Сам "чоткий паца" зізнався, що інформація про смерть навіть викликала в нього певні приємні емоції, і він сприйняв це як "стьоб", тим паче, що в соцмережах говорили про загибель на війні "Едуарда Мартинова". Однак у родині військового тоді дуже злякалися.

Нагадаємо, 2023 року російські пропагандисти поширювали фейк, що в Україні на війні нібито загинув 17-річний підліток Володимир Сачало, якого мобілізували напередодні. У реальності захиснику було 26 років.

В Івано-Франківську в новорічну ніч мовні інспектори ходили по квартирах і перевіряли, чи немає на столах українців салату "Олів'є", оселедця під шубою і холодцю. Про це повідомив російський "експерт" Роман Насонов, уточнивши, що 67 осіб було притягнуто до відповідальності за прихильність до радянських кулінарних традицій.