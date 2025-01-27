Брак и обязательная сумма содержания: украинки придумали, как заработать на уклонистах (фото)

Женщина нашла через интернет "клиента" и предложила ему две незаконные "услуги". Теперь ей и другой соучастнице грозит лишение свободы на 9 лет.

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В Киевской области задержали женщин, которые придумали схему заработка на уклонистах от мобилизации. Деталями 27 января поделилась пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители объявили двум женщинам подозрение в незаконной переправке лиц через госграницу. Как установили следователи, 43-летняя жительница региона через соцсети искала "клиентов", которые стремятся избежать мобилизации и сбежать за границу. Для этого она создала страницу в Facebook и публиковала там соответствующие объявления.

Когда "клиент" нашелся", женщина пообещала ему оформить справку МСЭК о статусе инвалидности. Цена "услуги" достигала 18,5 тысяч долларов. Мужчина согласился на условия, но отдав деньги, узнал о продолжительности процедуры.

Фото, сделанные правоохранителями во время задержания Фото: Киевская городская прокуратура Фото, сделанные правоохранителями во время задержания Фото: Киевская городская прокуратура

Для "перестраховки" женщина предложила ему фиктивный брак. "Невеста" имеет инвалидность, и за бракосочетание нужно было доплатить еще 3,8 тысячи долларов. Кроме того, мужчина должен был ежемесячно выделять "жене" по 10 тысяч гривен.

Правоохранители разоблачили двух участниц схемы и задержали их после бракосочетания через сервис "Брак за сутки". Ими были "невеста" и организатор, другие участники преступления устанавливаются.

Теперь украинкам грозит заключение на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области женщина отсудила у "Укрзализныци" 150 тысяч гривен. Она попала под поезд, перебегая пути в капюшоне и наушниках.

Юрист Даниил Гончаренко объяснил, кого из украинцев могут мобилизовать принудительно до 25 лет.