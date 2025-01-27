Шлюб і обов'язкова сума утримання: українки вигадали, як заробити на ухилянтах (фото)

Жінка знайшла через інтернет "клієнта" та запропонувала йому дві незаконні "послуги". Тепер їй та іншій співучасниці загрожує позбавлення волі на 9 років.

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У Київській області затримали жінок, які вигадали схему заробітку на ухилянтах від мобілізації. Деталями 27 січня поділилась пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці оголосили двом жінкам підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон. Як встановили слідчі, 43-річна мешканка регіону через соцмережі шукала "клієнтів", які прагнуть уникнути мобілізації й втекти за кордон. Для цього вона створила сторінку у Facebook і публікувала там відповідні оголошення.

Коли "клієнт" знайшовся", жінка пообіцяла йому оформити довідку МСЕК про статус інвалідності. Ціна "послуги" сягала 18,5 тисяч доларів. Чоловік погодився на умови, але віддавши гроші, дізнався про тривалість процедури.

Фото, зроблені правоохоронцями під час затримання Фото: Київська міська прокуратура Фото, зроблені правоохоронцями під час затримання Фото: Київська міська прокуратура

Для "перестрахування" жінка запропонувала йому фіктивний шлюб. "Наречена" має інвалідність, і за одруження потрібно було доплатити ще 3,8 тисячі доларів. Окрім того, чоловік мав щомісяця виділяти "дружині" по 10 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили двох учасниць схеми й затримали їх після одруження через сервіс "Шлюб за добу". Ними були "наречена" та організаторка, інші учасники злочину встановлюються.

Тепер українкам загрожує ув’язнення на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львівській області жінка відсудила у "Укрзалізниці" 150 тисяч гривень. Вона потрапила під потяг, перебігаючи колії у капюшоні та навушниках.

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