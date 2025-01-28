Обстрел Запорожья: за доли секунды КАБ убила три поколения украинской семьи, — BBC

После прогулки мама, сын и прабабушка находились дома и собирались перекусить, когда в их многоэтажку влетела российская управляемая авиабомба. Адам, София и Татьяна погибли вместе с шестью другими жильцами многоэтажки.

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Могила 17-месячного Адама Бугйова усыпана плюшевыми медведями, его похоронили вместе с матерью 27-летней Софией. Могила прапрабабушки, 68-летней Татьяны Тарасевич, находится рядом. Все трое погибли 7 ноября во время российского обстрела. Об этом пишет BBC.

Татьяна сняла на видео некоторые из последних мгновений жизни Адама. Они гуляли с дочкой и ребенком. Светловолосый, голубоглазый Адам был в красном анораке и шерстяной шапке с наклейкой Микки Мауса. "Не снимай шапку, — мягко говорила ему Татьяна, — тебе будет холодно". Но он все равно не слушал.

Спустя час все трое были дома и собирались перекусить, когда российская управляемая авиабомба ударила по их многоэтажке. Адам, София и Татьяна погибли вместе с шестью другими жителями.

46-летняя мать Софии Юлия Тарасевич теперь пытается понять, как жить без большей части своей семьи, без своего прошлого и будущего, отмечают журналисты.

"Я не знаю, как жить, — сказала она в комментарии. — Это ад на земле. Я потеряла свою мать, свою дочь, своего внука в одну секунду".

Рядом с ней отец Софии, 60-летний Сергей Лущай, который разделяет ее потерю.

"Мы часто ходим на кладбище", — объяснила Юлия, — и будем ходить туда, пока живы, потому что это действительно немного облегчает горе".

В день обстрела Запорожья Юлия позвонила дочери из Западной Украины, где она была в рабочей поездке.

"Я сказал ей быть осторожнее. С утра над городом падали бомбы. Она сказала: "Спасибо, мама, не волнуйся. У нас все будет хорошо", — объяснила женщина.

Сергей был на работе, когда услышал, что что-то случилось. Он позвонил дочери, но ответа не было.

Затем в группе жильцов дома в WhatsApp он увидел сообщение: "Друзья, кто еще остался под завалами?"

"Я помчался домой и молился всю дорогу, — сказал он, — но мои молитвы были уже напрасны".

По его словам, когда он приехал, то увидел только руины. Бродил в поисках своего балкона.

"Не знаю, сколько времени прошло — два или три часа, — и понял, что ничего не осталось и никакой надежды на спасение", — объяснил мужчина.

В последующие дни из-под обломков извлекли некоторые вещи — фарфоровая чашка Софии, каким-то образом не разбившаяся, игрушечная рыбка, с которой Адам играл в ванной, и маленькая красная куртка, которую он носил на своей последней прогулке. Теперь это семейные сокровища, вместе со многими драгоценными воспоминаниями.

"Каждый вечер, когда я приходил с работы, я брал Адама на прогулку, — вспоминал Сергей. — Ему было очень любопытно смотреть на небо. Он показывал мизинец вверх, и мы рассказывали ему об этом. И он любил птиц".

Мирные переговоры Украины и России: мнение потерявших близких

Журналисты отмечают, что тема войны в Украине уже не находится на заглавных полосах западных газет.

Но Юлия и Сергей непреклонны в том, что Украина должна продолжать сражаться. Она сказала, что заявление Дональда Трампа о том, чтобы прекратить войну за один день, показалось ей смешным.

"Россия — агрессор, который пришел в нашу страну и разрушил наши дома и наши семьи. Поэтому не может быть никаких переговоров о прекращении огня или мирных переговоров", — сказала она.

Она также считает, что если позволить ВС РФ захватить территории и не отомстить за погибших людей, "мы никогда не выиграем". Сергей также считает, что единственно возможные контакты с россиянами на предмет украинской территории возможные только на поле боя.

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"Многие украинцы считают, что даже если будет прекращение огня, Россия рано или поздно вернется за большим, как это было в 2022-м, спустя 8 лет после оккупации Крыма. Москва сейчас контролирует почти одну пятую территории Украины", — отмечают авторы публикации.

Время не на стороне Украине, в 2025-м есть угроза на нескольких фронтах — недостаток живой силы и возможное сокращение будущей американской помощи. И Юлия понимает, что в других странах жизнь продолжается.

"Люди не могут жить в постоянном стрессе, думать только о нас. Вместе с тем я бы хотела, чтобы они помнили, что война близко, где погибают не только солдаты, но и гражданские", — объяснила она, добавив, что хочет, чтобы мир помнил имена — Адама, Софии Бугаевых и Татьяны Тарасевич.

Напомним, что США не принимают заявки по программе U4U. Беженцы из Украины остались без поддержки.

Также сообщалось, что 28 января РФ атаковала Украину "шахедами", есть разрушения и отключения света.