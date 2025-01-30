"Каждый метр нашей земли будет возвращен": бойцы НГУ установили флаг Украины в тылу россиян (видео)

Воины бригады "Червона калина" поставили сине-желтый флаг на оккупированной территории Донецкой области.

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Украинские нацгвардейцы установили украинский флаг на оккупированной территории Донецкой области в тылу врага. Таким образом защитники дали понять агрессору, что его присутствие на украинской земле является временным. Об этом 30 января сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Нацгвардейцы в Донецкой области установили флаг Украины в тылу россиян

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица") рассказали, что пилоты бригады "Червона Калина" с помощью дрона закрепили флаг Украины на вышке, которая сейчас находится под контролем врага.

"Этим поступком нацгвардейцы дали понять оккупантам, что их присутствие здесь является временным. И этот жест — больше, чем символ. Это доказательство того, что каждый метр нашей земли будет возвращен, а флаг Украины будет развеваться над каждым оккупированным городом", — рассказали военные.

Где именно, в каком населенном пункте был установлен флаг — в ОСГВ "Хортица" не сообщили.

Но отметили, что теперь украинский флаг сияет в Донецкой области, напоминая, что "земля, воля и Победа наши!".

Нацгвардейцы в Донецкой области установили флаг Украины в тылу россиян Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram

"Преданность делу, креативность и несокрушимость помогают нашим героям одерживать победу даже в самых тяжелых условиях. Помните цену нашей свободы!" — резюмировали военные в сообщении.

Напомним, 8 января 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтебазе "Кристалл" в России, расположенной всего в 8 километрах от авиабазы Энгельс-2, ключевого российского военного узла. Атака привела к значительным пожарам в зоне хранения горюче-смазочных материалов на складе, которые тушили несколько дней. А эксперты считают, что эта атака продемонстрировала, что российские системы С-400 и "Панцирь" не могут перехватывать небольшие дроны.