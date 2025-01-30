"Кожен метр нашої землі буде повернуто": бійці НГУ встановили прапор України в тилу росіян (відео)

Воїни бригади "Червона калина" поставили синьо-жовтий стяг на окупованій території Донеччини.

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Українські нацгвардійці встановили український прапор на окупованій території Донецької області в тилу ворога. У такий спосіб захисники дали зрозуміти агресору, що його присутність на українській землі є тимчасовою. Про це 30 січня повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Нацгвардійці на Донеччині встановили прапор України у тилу росіян

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") розповіли, що пілоти бригади "Червона Калина" за допомогою дрона закріпили прапор України на вишці, яка нині перебуває під контролем ворога.

"Цим вчинком нацгвардійці дали зрозуміти окупантам, що їхня присутність тут є тимчасовою. І цей жест — більше, ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом", – розповіли військові.

Де саме, в якому населеному пункті було встановлено прапор — у ОСУВ "Хортиця" не повідомили.

Але зауважили, що тепер український стяг сяє на Донеччині, нагадуючи, що "земля, воля та Перемога наші!".

Нацгвардійці на Донеччині встановили прапор України у тилу росіян Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram

"Відданість справі, креативність і незламність допомагають нашим героям здобувати перемогу навіть у найважчих умовах. Пам’ятайте ціну нашої свободи!" — резюмували військові у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня 2025 року українські безпілотні літальні апарати завдали удару по нафтобазі "Кристал" у Росії, розташованій усього за 8 кілометрів від авіабази Енгельс-2, ключового російського військового вузла. Атака призвела до значних пожеж у зоні зберігання паливно-мастильних матеріалів на складі, які гасили кілька днів. А експерти вважають, що ця атака продемонструвала, що російські системи С-400 і "Панцир" не можуть перехоплювати невеличкі дрони.