СБУ открыла производство из-за утечки слов Буданова с закрытого заседания ВР, — СМИ

За такое преступление Уголовным кодексом предусматривается наказание в виде до восьми лет лишения свободы.

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Служба безопасности Украины открыла производство в связи с разглашением государственной тайны лицами во время закрытого заседания Верховной Рады. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в пресс-службе СБУ.

"28 января 2025 года следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, со стороны лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины", — сказали в ведомстве.

Досудебное расследование осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного кодекса Украины — разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, 27 января издание "Украинская правда" со ссылкой на слова одного из участников закрытой встречи в Верховной Раде сообщила, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что "если до лета не будет серьезных переговоров (с РФ — ред.), то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины". На публикацию отреагировали в ГУР. В ведомстве отметили, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что распространение подобной информации используется РФ в своих интересах.

На ситуацию также отреагировал Кирилл Буданов. Он рассказал короткий анекдот, который должен был бы объяснить, что происходит на самом деле.