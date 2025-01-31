СБУ відкрила провадження через витік слів Буданова із закритого засідання ВР, — ЗМІ

За такий злочин Кримінальним кодексом передбачається покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.

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Служба безпеки України відкрила провадження у зв'язку з розголошенням державної таємниці особами під час закритого засідання Верховної Ради. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела у пресслужбі СБУ.

"28 січня 2025 року слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України", — сказали у відомстві.

Досудове розслідування здійснюється за ч.2 ст.328 Кримінального кодексу України — розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, 27 січня видання "Українська правда" з посилання на слова одного з учасників закритої зустрічі у Верховній Раді повідомила, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що "якщо до літа не буде серйозних переговорів (з РФ — ред.), то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України". На публікацію відреагували в ГУР. У відомстві зазначили, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата не відповідає дійсності. У відомстві наголосили, що поширення подібної інформації використовується РФ у своїх інтересах.

На ситуацію також відреагував Кирило Буданов. Він розповів короткий анекдот, який мав би пояснити, що відбувається насправді.