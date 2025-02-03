Россия втягивает Грузию в войну в Украине: строит новую военную базу, — WP (видео)
По словам журналистов, с помощью порта в Абхазии РФ может угрожать всему черноморскому региону — за счет ударов по Украине и ущерба одному из крупнейших торговых путей. Это затронет важную территорию для европейской безопасности, которая охватывает ряд стран НАТО.
Спутниковые снимки показали строящуюся российскую базу ВМС в крошечном порту в Черном море. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По словам журналистов, Россия анонсировала планы разработать постоянную военно-морскую базу, амбиции РФ распространяются на важную территорию для европейской безопасности, которая также охватывает ряд стран НАТО.
База расположена в порту Очамчире, в Абхазии, грузинском регионе, который де-факто контролируется российскими войсками. Авторы публикации отмечают, что посредством этого порта РФ может угрожать всему черноморскому региону — за счет ударов по Украине и ущерба прибыльным торговым путям.
В 2023 году поддерживаемые РФ власти Абхазии заявили о намерениях Москвы превратить Очамчире в постоянную военную базу. С тех пор строительные работы в порту расширились.
По словам Натии Сескурии, аналитика RUSI, Россия может использовать этот порт для проецирования военной мощи на фоне достаточно успешных ударов Украины по военно-морским активам РФ в Черном море.
"В октябре 2023 года мы наблюдали, как россияне перемещали свои корабли из Севастополя в Новороссийск. Но с тех пор Новороссийск так и не стал безопасной гаванью. Россияне искали альтернативу. Расстояние между двумя этими портами внушительное, то есть корабли будут в большей безопасности", — заявила эксперт.
Украина признает территориальную целостность и суверенитет Грузии, и если в РФ решат наносить удары из порта Очамчире, это в конечном итоге будет означать, что Грузия будет втянута в конфликт.
База ВМФ в Очамчире разрушит торговый путь через Грузию
Ко всему, прочему за счет этого порта может быть нарушен один из крупнейших глобальных торговых маршрутов.
"Средний коридор тянется от Китая к Грузии и Черному морю. Это значительный путь, который может служить альтернативой северному торговому пути", — добавила эксперт.
До полномасштабного вторжения в Украину более 85% наземной торговли между Европой и Китаем проходило через Россию. Но из-за санкций сейчас торговый маршрут идет через Грузию, от чего страна оказалась в выигрыше.
Напомним, что, по данным расследования Reuters, администрация Байдена замедлила поставки оружия Украине пока полномочия не истекли.
Также сообщалось, что Сырский обозначил приоритеты ВСУ на февраль.