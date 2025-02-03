Россия втягивает Грузию в войну в Украине: строит новую военную базу, — WP (видео)

По словам журналистов, с помощью порта в Абхазии РФ может угрожать всему черноморскому региону — за счет ударов по Украине и ущерба одному из крупнейших торговых путей. Это затронет важную территорию для европейской безопасности, которая охватывает ряд стран НАТО.

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Спутниковые снимки показали строящуюся российскую базу ВМС в крошечном порту в Черном море. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам Натии Сескурии, аналитика RUSI, Россия может использовать порт Очамчире для проецирования военной мощи

По словам журналистов, Россия анонсировала планы разработать постоянную военно-морскую базу, амбиции РФ распространяются на важную территорию для европейской безопасности, которая также охватывает ряд стран НАТО.

База ВМФ РФ в Очамчире

База ВМФ РФ в Очамчире

База ВМФ РФ в Очамчире

База расположена в порту Очамчире, в Абхазии, грузинском регионе, который де-факто контролируется российскими войсками. Авторы публикации отмечают, что посредством этого порта РФ может угрожать всему черноморскому региону — за счет ударов по Украине и ущерба прибыльным торговым путям.

База ВМФ РФ в Очамчире

База ВМФ РФ в Очамчире

В 2023 году поддерживаемые РФ власти Абхазии заявили о намерениях Москвы превратить Очамчире в постоянную военную базу. С тех пор строительные работы в порту расширились.

По словам Натии Сескурии, аналитика RUSI, Россия может использовать этот порт для проецирования военной мощи на фоне достаточно успешных ударов Украины по военно-морским активам РФ в Черном море.

База ВМФ РФ в Очамчире

"В октябре 2023 года мы наблюдали, как россияне перемещали свои корабли из Севастополя в Новороссийск. Но с тех пор Новороссийск так и не стал безопасной гаванью. Россияне искали альтернативу. Расстояние между двумя этими портами внушительное, то есть корабли будут в большей безопасности", — заявила эксперт.

База ВМФ РФ в Очамчире

База ВМФ РФ в Очамчире

Украина признает территориальную целостность и суверенитет Грузии, и если в РФ решат наносить удары из порта Очамчире, это в конечном итоге будет означать, что Грузия будет втянута в конфликт.

База ВМФ РФ в Очамчире

База ВМФ РФ в Очамчире

База ВМФ в Очамчире разрушит торговый путь через Грузию

Ко всему, прочему за счет этого порта может быть нарушен один из крупнейших глобальных торговых маршрутов.

"Средний коридор тянется от Китая к Грузии и Черному морю. Это значительный путь, который может служить альтернативой северному торговому пути", — добавила эксперт.

Торговый путь через Грузию

До полномасштабного вторжения в Украину более 85% наземной торговли между Европой и Китаем проходило через Россию. Но из-за санкций сейчас торговый маршрут идет через Грузию, от чего страна оказалась в выигрыше.

Торговый путь через Грузию

Напомним, что, по данным расследования Reuters, администрация Байдена замедлила поставки оружия Украине пока полномочия не истекли.

Также сообщалось, что Сырский обозначил приоритеты ВСУ на февраль.