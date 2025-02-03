Росія втягує Грузію у війну в Україні: будує нову військову базу, — WP (відео)

За словами журналістів, за допомогою порту в Абхазії РФ може загрожувати всьому чорноморському регіону — шляхом ударів по Україні та шкоди одному з найбільших торгових шляхів. Це зачепить важливу територію для європейської безпеки, яка охоплює низку країн НАТО.

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Супутникові знімки показали споруджувану російську базу ВМС у крихітному порту в Чорному морі. Про це пише The Wall Street Journal.

За словами Натії Сескурії, аналітика RUSI, Росія може використовувати порт Очамчире для проектування військової потужності

За словами журналістів, Росія анонсувала плани розробити постійну військово-морську базу, амбіції РФ поширюються на важливу територію для європейської безпеки, яка також охоплює низку країн НАТО.

База ВМФ РФ в Очамчирі

База ВМФ РФ в Очамчирі

База ВМФ РФ в Очамчирі

База розташована в порту Очамчире, в Абхазії, грузинському регіоні, який де-факто контролюється російськими військами. Автори публікації зазначають, що за допомогою цього порту РФ може загрожувати всьому чорноморському регіону — шляхом ударів по Україні та шкоди прибутковому торговому шляху.

База ВМФ РФ в Очамчирі

База ВМФ РФ в Очамчирі

У 2023 році підтримувана РФ влада Абхазії заявила про наміри Москви перетворити Очамчире на постійну військову базу. Відтоді будівельні роботи в порту розширилися.

За словами Натії Сескурії, аналітика RUSI, Росія може використати цей порт для проєктування військової потужності на тлі досить успішних ударів України по військово-морських активах РФ у Чорному морі.

База ВМФ РФ в Очамчирі

"У жовтні 2023 року ми спостерігали, як росіяни переміщували свої кораблі з Севастополя до Новоросійська. Але відтоді Новоросійськ так і не став безпечною гаванню. Росіяни шукали альтернативу. Відстань між двома цими портами значна, тобто кораблі будуть у більшій безпеці", — заявила експертка.

База ВМФ РФ в Очамчирі

База ВМФ РФ в Очамчирі

Україна визнає територіальну цілісність і суверенітет Грузії, і якщо у РФ вирішать завдавати ударів з порту Очамчире, це зрештою означатиме, що Грузію буде втягнуто в конфлікт.

База ВМФ РФ в Очамчирі

База ВМФ РФ в Очамчирі

База ВМФ в Очамчире зруйнує торговий шлях через Грузію

До всього іншого завдяки цьому порту може бути порушений один з найбільших глобальних торгових маршрутів.

"Середній коридор тягнеться від Китаю до Грузії та Чорного моря. Це значний шлях, який може слугувати альтернативою північному торгівельному шляху", — додала експерт.

Торговий шлях через Грузію

До повномасштабного вторгнення в Україну понад 85% наземної торгівлі між Європою і Китаєм проходило через Росію. Але через санкції зараз торговий маршрут йде через Грузію, від чого країна опинилася у виграші.

Торговий шлях через Грузію

Нагадаємо, що, за даними розслідування Reuters, адміністрація Байдена сповільнила постачання зброї Україні допоки повноваження не спливли.

Також повідомлялося, що Сирський окреслив пріоритети ЗСУ на лютий.