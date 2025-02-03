Росія втягує Грузію у війну в Україні: будує нову військову базу, — WP (відео)
За словами журналістів, за допомогою порту в Абхазії РФ може загрожувати всьому чорноморському регіону — шляхом ударів по Україні та шкоди одному з найбільших торгових шляхів. Це зачепить важливу територію для європейської безпеки, яка охоплює низку країн НАТО.
Супутникові знімки показали споруджувану російську базу ВМС у крихітному порту в Чорному морі. Про це пише The Wall Street Journal.
За словами журналістів, Росія анонсувала плани розробити постійну військово-морську базу, амбіції РФ поширюються на важливу територію для європейської безпеки, яка також охоплює низку країн НАТО.
База розташована в порту Очамчире, в Абхазії, грузинському регіоні, який де-факто контролюється російськими військами. Автори публікації зазначають, що за допомогою цього порту РФ може загрожувати всьому чорноморському регіону — шляхом ударів по Україні та шкоди прибутковому торговому шляху.
У 2023 році підтримувана РФ влада Абхазії заявила про наміри Москви перетворити Очамчире на постійну військову базу. Відтоді будівельні роботи в порту розширилися.
За словами Натії Сескурії, аналітика RUSI, Росія може використати цей порт для проєктування військової потужності на тлі досить успішних ударів України по військово-морських активах РФ у Чорному морі.
"У жовтні 2023 року ми спостерігали, як росіяни переміщували свої кораблі з Севастополя до Новоросійська. Але відтоді Новоросійськ так і не став безпечною гаванню. Росіяни шукали альтернативу. Відстань між двома цими портами значна, тобто кораблі будуть у більшій безпеці", — заявила експертка.
Україна визнає територіальну цілісність і суверенітет Грузії, і якщо у РФ вирішать завдавати ударів з порту Очамчире, це зрештою означатиме, що Грузію буде втягнуто в конфлікт.
База ВМФ в Очамчире зруйнує торговий шлях через Грузію
До всього іншого завдяки цьому порту може бути порушений один з найбільших глобальних торгових маршрутів.
"Середній коридор тягнеться від Китаю до Грузії та Чорного моря. Це значний шлях, який може слугувати альтернативою північному торгівельному шляху", — додала експерт.
До повномасштабного вторгнення в Україну понад 85% наземної торгівлі між Європою і Китаєм проходило через Росію. Але через санкції зараз торговий маршрут йде через Грузію, від чого країна опинилася у виграші.
Нагадаємо, що, за даними розслідування Reuters, адміністрація Байдена сповільнила постачання зброї Україні допоки повноваження не спливли.
Також повідомлялося, що Сирський окреслив пріоритети ЗСУ на лютий.