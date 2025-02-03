С 1 сентября студентов обяжут проходить БОВП: как будут наказывать за отказ, — юрист

Адвокат Марина Бекало отметила, что пока отчисление за отказ от учебы не имеет законных оснований. Однако студентам, которые не будут проходить подготовку и не будут принимать присягу, будет угрожать мобилизация.

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Уже с сентября 2025 года в Украине вводится базовая общевойсковая подготовка (БОВП ) для студентов. О том, как будут наказывать за непрохождение обучения, сообщили 3 февраля в "СтопКор" со ссылкой на адвоката Марину Бекало.

БОВП для студентов: как это будет происходить

В целом подготовка предусматривает 300 академических часов: 90 из них — на теорию в университете, еще 210 — на практику в военных центрах и частях. Для мужчин, которые являются пригодными по состоянию здоровья, курс будет обязательным. Женщины смогут приобщаться добровольно, став на воинский учет.

После завершения обучения студенты будут принимать военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность. Это будет освобождать от обязательной военной службы, а также станет условием для госслужбы, работы в органах местного самоуправления и прокуратуре.

Как будут наказывать тех, кто не будет проходить

Юрист объяснила, что сейчас законом определены следующие причины отчисления студентов:

собственное желание;

невыполнение учебного плана;

нарушение условий договора;

и так далее.

По ее словам, положений об отчислении из-за отказа от БОВП в законодательстве нет. То есть на сегодня законных оснований такие последствия для студентов не имеют.

Однако согласно закону мобилизации до 25 лет в Украине не подлежат только те, кто прошел БОВП или базовую военную службу. То есть студенты окон 18-25 лет, которые будут отказываться от учебы и не будут иметь отсрочки, смогут быть мобилизованы. Тем, кто учится на дневной или дуальной форме, до завершения обучения это не грозит.

БОВП для студентов: будут ли проходить магистры и аспиранты

По закону, подготовку должны пройти все мужчины в возрасте до 25 лет. Однако студенты смогут самостоятельно выбирать год для БОВП. Важно, что это должно быть до 24 лет.

Однако порядок прохождения учений предусматривает, что теорию студентам будут преподавать на втором курсе. Магистров и аспирантов, которым менее 25 лет, здесь не учли, поэтому вопрос их участия пока остается открытым.

Напомним, заместитель министра обороны Сергей Мельник заявлял, что студенты, которые откажутся от присяги, не смогут в будущем учиться и будут ограничены в трудоустройстве.

Также в Минобороны информировали, что перед началом практической части БОВП все студенты будут проходить медосмотр. За отказ от подготовки украинцам пригрозили отчислениями. Она будет интегрирована в учебный план как отдельная дисциплина, а практические занятия будут проводить во время каникул.