З 1 вересня студентів зобов'яжуть проходити БЗВП: як каратимуть за відмову, — юристка

Адвокатка Марина Бекало наголосила, що поки відрахування за відмову від навчань не має законних підстав. Однак студентам, які не проходитимуть підготовку і не складатимуть присягу, загрожуватиме мобілізація.

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Вже з вересня 2025 року в Україні запроваджують базову загальновійськову підготовку (БЗВП) для студентів. Про те, як каратимуть за непроходження навчань, повідомили 3 лютого у "СтопКор" з посиланням на адвокатку Марину Бекало.

БЗВП для студентів: як це відбуватиметься

Загалом підготовка передбачає 300 академічних годин: 90 з них — на теорію в університеті, ще 210 — на практику у військових центрах і частинах. Для чоловіків, які є придатними за станом здоров’я, курс буде обов’язковим. Жінки зможуть долучатись добровільно, ставши на військовий облік.

Після завершення навчань студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільнятиме від обов’язкової військової служби, а також стане умовою для держслужби, роботи в органах місцевого самоврядування і прокуратурі.

Як каратимуть тих, хто не проходитиме

Юристка пояснила, що наразі законом визначені такі причини відрахування студентів:

власне бажання;

невиконання навчального плану;

порушення умов договору;

тощо.

З її слів, положень про відрахування через відмову від БЗВП у законодавстві немає. Тобто на сьогодні законних підстав такі наслідки для студентів не мають.

Однак відповідно до закону мобілізації до 25 років в Україні не підлягають лише ті, хто пройшов БЗВП або базову військову службу. Тобто студенти вікон 18-25 років, які відмовлятимуться від навчань і не матимуть відстрочки, зможуть бути мобілізовані. Тим, хто навчається на денній або дуальній формі, до завершення навчання це не загрожуватиме.

БЗВП для студентів: чи проходитимуть магістри й аспіранти

За законом, підготовку мають пройти усі чоловіки віком до 25 років. Однак студенти зможуть самостійно обирати рік для БЗВП. Важливо, що це має бути до 24 років.

Проте поряд проходження навчань передбачає, що теорію студентам викладатимуть на другому курсі. Магістрів і аспірантів, яким менш ніж 25 років, тут не врахували, тож питання їхньої участі поки залишається відкритим.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Сергій Мельник заявляв, що студенти, які відмовляться від присяги, не зможуть у майбутньому навчатись і будуть обмежені у працевлаштуванні.

Також у Міноборони інформували, що перед початком практичної частини БЗВП усі студенти проходитимуть медогляд. За відмову від підготовки українцям пригрозили відрахуваннями. Вона буде інтегрована у навчальний план як окрема дисципліна, а практичні заняття проводитимуть під час канікул.